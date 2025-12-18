DIRECT. Biathlon au Grand-Bornand : la clim suédoise pour Jeanmonnot sur le sprint femmes

La Coupe du monde de biathlon s'installe en France cette semaine et malheureusement pas de victoire pour la Française Lou Jeanmonnot, battue sur le fil.

15:32 - Rendez-vous vendredi pour les hommes C'est terminé pour ce live, rendez-vous dès demain avec le sprint hommes toujours au Grand-Bornand avec là aussi des chances de podium pour les Français.

15:25 - Jeanmonnot : "J'ai fait une belle course" "Je n'étais pas hyper sereine sur la ligne d'arrivée, la preuve, je n'ai pas hyper bien fini et je finis derrière. Mine de rien, un 10 sur 10 au tir, un bon engagement sur les skis, j'ai fait une belle course" explique la Française au micro de la chaine L'Equipe.

15:20 - Le podium ne bougera plus, Jeanmonnot 2e Pas de victoire pour l'équipe de France ici au Grand-Bornand avec une deuxième place de Lou Jeanmonnot sur ce sprint. Parfaite sur le tir, la Française a perdu du temps sur les skis face à Hanna Oeberg qui s'impose donc en France. Sur le plan comptable, la Française réalise quand même une bonne opération.

15:17 - Justine Braisaz-Bouchet 7e, Julia Simon 14e Les deux autres leaders de l'équipe de France sont dans les 15 premières places de ce sprint femmes avec une 7e place pour Justine Braisaz-Bouchet et une 14e pour Julia Simon.

15:14 - Magnusson est passée à côté La leader de la Coupe du monde est passée totalement à côté du sprint et perd de nombreux points face à Lou Jeanmonnot. La poursuite de samedi pourrait offrir le maillot jaune de leader à la Française.

15:06 - Wierer 3e Dorothea Wierer prend la 3e place provisoire sur ce sprint femmes devant Lisa Vittozzi.

15:05 - Oeberg devant Jeanmonnot ! La Suédoise vient de franchir la ligne d'arrivée juste devant la Française pour 3 secondes, le finish a été meilleur par rapport à la Française.

15:03 - Jeanmonnot prend la 1ere place provisoire La Française vient de franchir la ligne d'arrivée avec le meilleur temps provisoire devant Lisa Vittozzi en attendant la Suédoise Hanna Oeberg et Dorothea Wierer.

14:58 - Le plein pour Oeberg Hanna Oeberg va également jouer la victoire avec son 10/10. Tout va se jouer sur la piste.

14:56 - Erreur pour Botet et Magnusson La Française et la leader de la Coupe du monde ont toutes les deux réalisaient une faute sur le tir couché.

14:56 - C'est parfait pour Jeanmonnot ! Le 10/10 de Lou Jeanmonnot qui va bien jouer la victoire chez elle en France ! 10 secondes d'avance sur Fialkova.

14:54 - Nouvelle erreur pour Michelon Si Wierer réalise le plein sur son couché, la Française Océane Michelon commet une nouvelle erreur sur son tir debout et terminera donc à 8/10.

14:53 - Le sans faute de Vittozzi ! Quel tir de l'Italienne, très rapide et sans faute. Lisa Vittozzi va jouer la victoire sur ce sprint au Grand Bornand.

14:50 - Le plein pour Jeanmonnot La Française va jouer la gagne sur le debout puisqu'elle sort en tête à la sortie de ce premier tir devant Vittozzi.