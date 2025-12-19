Biathlon au Grand-Bornand : Perrot, Fillon Maillet... Heures de départ et chaîne TV du sprint hommes

Après les femmes et la deuxième place de Lou Jeanmonnot jeudi, les hommes sont à l'honneur ce vendredi à l'occasion du sprint hommes.

D'un souffle, Lou Jeanmonnot s'est inclinée lors du sprint femmes ce jeudi 18 décembre face à la Suédoise Hanna Oeberg. Ce vendredi, les hommes seront à l'honneur à l'occasion également du sprint. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude ou encore Emilien Jacquelin visent tous un potentiel podium. Les deux premiers nommés seront dans les favoris du jour. On suivra également Valentin Lejeune et Oscar Lombardot.

Mais attention, chez les hommes, la Norvège écrase tout sur son passage malgré les départs à la retraite des frères Boe. Botn est d'ailleurs le leader de la Coupe du monde devant la surprise italienne Giacomel qui peut rêver d'une formidable saison avec les JO. On retrouve Eric Perrot à la 3e place, vainqueur de la poursuite la semaine dernière et Quentin Fillon Maillet 5e qui réalise un bon début de saison grâce à sa victoire en début de saison en Suède.

Heure et chaîne TV

Le départ du sprint hommes de la troisième manche de Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand sera donné ce vendredi 19 décembre à 14 h 15. Il sera à suivre les antennes de L'Equipe et Eurosport.

Oscar Lombardot partira à 14h25 et 30 secondes, Fabien Claude à 14h30, Eric Perrot 14h39, Quentin Fillon Maillet à 14h40, Valentin Lejeune 14h43 et 30 secondes, Emilien Jacquelin 14h40.