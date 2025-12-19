Biathlon au Grand-Bornand : les Norvégiens trop forts, Jacquelin seule éclaircie sur le sprint

Seconde course au Grand-Bornand ce vendredi 19 décembre avec le sprint hommes qui n'a pas souri aux Bleus.

15:44 - Place aux poursuites C'est la fin de ce live, merci de nous avoir suivi. On se retrouve dès demain avec les deux poursuites femmes et hommes avec des victoires attendues notamment du côté de Lou Jeanmonnot.

15:34 - Jacquelin heureux "Il y a quelques années, j'étais un jeune homme ambitieux qui ne cherchait pas à réfléchir, mais je me suis perdu à vouloir faire des choses qui ne me correspondent pas. Ici, au Grand-Bornand, je sentais que ça revenait. J'avais envie de retrouver cette âme d'enfant, le biathlon que j'aime" a lancé Emilien Jacquelin au micro de L'Equipe.

15:20 - Un classement poussif pour les Bleus Ce sprint au Grand-Bornand n'a pas été incroyable pour les Bleus. La seule bonne nouvelle est la 3e place pour Jacquelin. Eric Perrot termine à la 8e place et à 14 secondes de Christiansen. Fabien Claude est juste après le top 15 à moins de 50 secondes alors que Quentin Fillon Maillet termine très loin à plus de cinquante secondes. Oscar Lombardot est au delà du top 30 à plus d'une minute, tout comme Valentin Lejeune.

15:15 - Botn 4e, Jacquelin sur le podium La bonne nouvelle pour les Bleus, Emilien Jacquelin va rester sur le podium à la 3e place. Botn n'était pas très en forme sur les skis et termine 4e à 6 secondes de Christiansen.

15:12 - Christiansen prend la tête Le Norvégien prend la tête sur ce sprint hommes avec trois secondes d'avance sur Dale qui a réalisé deux fautes contrairement à son coéquipier.

15:09 - Samuelsson termine à 5 secondes Le Suédois termine à 5 secondes de Dale, les écarts sont serrés pour la poursuite.

15:07 - Le sans faute pour Botn Il ressort à 15 secondes de Jacquelin et va surtout consolider son maillot jaune de leader.

15:06 - Fillon Maillet très loin 48 secondes de retard sur Dale pour Quentin Fillon Maillet qui aura du mal dans la poursuite demain.

15:04 - Perrot termine à 10 secondes de Dale Le Français vient de franchir la ligne derrière le Norvégien qui a pourtant commis deux erreurs.

15:01 - Trois secondes d'avance pour Jacquelin Le Français ressort en tête avec trois secondes d'avance... Ca peut le faire pour Emilien Jacquelin.

15:01 - Une erreur pour Jacquelin C'est dommage pour le Français qui commet une erreur sur le debout dès son premier tir.

15:00 - Deux erreurs pour Samuelsson Le Suédois a craqué sur le tir debout avec deux erreurs, il ne sera pas sur le podium, la porte s'ouvre pour Jacquelin !

14:58 - Botn fait le plein Fillon Maillet en laisse encore une Le Leader de la Coupe du monde réalise le plein sur le tir couché mais est très lent sur les skis aujourd'hui. Pour QFM, ce sera une place d'honneur avec un 8/10.

14:57 - Le plein pour Perrot ! Eric Perrot réalise le tir parfait sur le debout et peut jouer une belle place d'honneur dans l'optique de la poursuite.