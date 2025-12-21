Biathlon au Grand-Bornand : les Bleus ambitieux sur les mass-starts, heures et chaîne TV

Ce dimanche, l'étape française de biathlon au Grand-Bornand se referme avec les courses reines, les mass starts femmes (12h15) et hommes (14h45). Les Tricolores visent des victoires.

Au lendemain des poursuites riches en émotion, les Français veulent surfer sur la vague en allant chercher, pourquoi pas, des victoires sur les mass-starts. Portée par un public de feu (21 000 spectateurs hier), Lou Jeanmonnot s'avance en grande favorite chez les femmes après son succès en patronne sur la poursuite. Avec le maillot jaune de leader du général sur les épaules, la Française pourrait signer un troisième podium consécutif. On observera aussi avec attention la confirmation du retour de Julia Simon au premier plan, elle qui a signé une jolie quatrième place sur la poursuite. De son côté, Justine Braisaz-Bouchet, ultra rapide sur les skis depuis le début du week-end, pourrait aussi tirer son épingle du jeu.

Chez les hommes, Eric Perrot a une revanche à prendre, lui qui s'est fait ajuster au sprint par Johannes Dale pour le podium lors de la poursuite. Le Français, en lice pour le gros globe cette saison, ne doit pas laisser s'échapper Johan-Olav Botn au général alors que le Norvégien réalise un début de saison solide. Porté par son double podium sur le sprint et la poursuite, Emilien Jacquelin serait bien tenté de viser la victoire dans une discipline qu'il apprécie. Pour Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude, il faudra réagir après une poursuite manquée sur le pas de tir (4 fautes pour le premier, 3 pour le second).

Sur quelle chaîne suivre les mass-starts de biathlon au Grand-Bornand ?

Les mass-starts femmes et hommes sont à suivre sur Eurosport 1 et sur La Chaîne L'Equipe.

A quelle heure débutent les mass-starts de biathlon au Grand-Bornand ?

La mass-start femmes débutera à 12h15 tandis que celle des hommes à 14h45.