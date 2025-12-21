DIRECT. Biathlon au Grand-Bornand : suivez la mass-start hommes

Après le double podium de Jeanmonnot et Braisaz-Bouchet sur la mass-start femmes, place aux hommes avec une équipe de France ambitieuse.

14:35 - Première mass-start hommes de la saison Les hommes vont se défier sur cette discipline pour la première fois de la saison. La dernière remonte au 23 mars dernier à Oslo. Perrot avait signé une jolie deuxième place, Fillon-Maillet une cinquième position.

14:29 - La mass-start hommes Même schéma de course que les femmes : un départ groupé entre les trente meilleurs biathlètes du monde. Chaque faute lors des quatre tirs au programme (deux couchés et deux debouts) est sanctionné d'un tour de pénalité. Si les femmes devaient boucler 12,5 kilomètres, les hommes devront s'attaquer à un parcours de 15 kilomètres.

14:20 - Qui sont les favoris ? Outre les Français, et notamment Eric Perrot, Johan-Olav Botn, auteur d'un début de saison canon, s'avance comme l'un des favoris. On peut aussi citer un autre Norvégien qui revient fort, Johannes Dale. Le Suédois Sebastian Samuelsson pourrait aussi être un prétendant au podium aujourd'hui.

14:10 - Cinq Français au départ Au départ de cette mass-start hommes, cinq Français viseront la victoire : Quentin Fillon-Maillet, Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Oscar Lombardot.

14:00 - En attendant les hommes Dans un peu moins d'une heure, ce sera au tour des hommes de livrer bataille. Eric Perrot, Emilien Jacquelin ou encore Quentin Fillon-Maillet auront leurs cartes à jouer.

13:45 - Kirkeeide, une première victoire en Coupe du monde Avec cette superbe victoire sur la mass-start, Maren Kirkeeide a signé son premier succès en Coupe du monde en carrière.

13:35 - Trois Françaises pour la cérémonie des fleurs Devant un public venu en nombre aujourd'hui encore (22 000 spectateurs), trois Françaises vont participer à la cérémonie des fleurs : Camille Bened, 4e, Justine Braisaz-Bouchet, 3e, et Lou Jeanmonnot, 2e.

13:25 - Revivez le sprint final de la mass-start des femmes Revivez la toute fin de cette course qui s'est jouée dans un mouchoir de poche entre Kirkeeide, Jeanmonnot et Braisaz-Bouchet.

13:15 - Premier podium de la saison pour Braisaz-Bouchet La Française, souvent imprécise au tir depuis le début de la saison, a réglé la mire dans cette mass-start. Avec une seule faute, Justine Braisaz-Bouchet, comme toujours ultra rapide sur les skis, signe ainsi son premier podium de la saison.

13:06 - Lou Jeanmonnot conserve son maillot jaune Au classement général, Lou Jeanmonnot (481 points) conserve son maillot jaune grâce à cette deuxième place sur la mass-start. Elle est désormais talonnée par la vainqueur du jour, Kirkeeide (413 points) et Wierer (363 points) à égalité avec Magnusson.

12:55 - Le classement des Françaises Voici le classement final des Françaises dans cette mass-start femmes : 2. Lou Jeanmonnot à 0.3"

3. Justine Braisaz-Bouchet à 0.8"

4. Camille Bened à 5"7

15. Océane Michelon à 46"

21. Julia Simon à 1'23"

23. Jeanne Richard à 1'43".

12:48 - Kirkeeide glace les espoirs français Alors que les Françaises étaient en lice pour le triplé, c'est une Norvégienne qui remporte la course devant Jeanmonnot et Braisaz-Bouchet sur le podium. Bened, qui a calé dans le dernier tour, termine au pied du podium.

12:46 - Bened est en train de craquer ! C'est dur pour Bened qui cale totalement dans cette fin de course. Kirkeeide prend les devants dans cette course, talonnée par les trois Françaises.

12:44 - Un dernier tour de feu ! Alors que Bened est toujours en tête avec un petit matelas, Kirkeeide voit Braisaz-Bouchet revenir dans ses skis et Jeanmonnot qui fait l'effort ! Le triplé français est toujours possible à domicile !

12:42 - Bened ressort en tête ! Camille Bened est la seule à signer le plein chez les Française ! Résultat, elle sort seule en tête. En deuxième position, c'est Kirkeeide qui va jouer le podium face aux Françaises Braisaz-Bouchet et Jeanmonnot quasiment dans ses skis.

12:40 - Bataille française pour la victoire Les athlètes se présentent désormais pour le dernier tir debout. La victoire peut se jouer entre les Françaises, et pourquoi pas un podium 100% tricolore.

12:37 - Qui pour empêcher le triplé ? Aux avant-postes, Passler est troisième. Si l'Italienne n'est pas une menace sur les skis, il faudra faire attention à la Norvégienne Kirkeeide à 24 secondes, prétendante au podium. Preuss est à 29 secondes.

12:35 - Les Bleues en lice pour un triplé ! Après le premier tir debout c'est une performance XXL qui sont en train de réaliser les Françaises : Braisaz-Bouchet en tête, Jeanmonnot deuxième et Bened quatrième ! Elles sont en lice pour signer, pourquoi pas, un triplé à domicile !

12:33 - A l'approche du premier debout Alors que les athlètes se rapprochent du premier tir debout, souvent difficile, Braisaz-Bouchet et Jeanmonnot fondent sur Halvarsson. La Suédoise n'a plus que quatre petites secondes d'avance. Les Tricolores pourraient bien rentrer sur la Suédoise avant le tir debout.

12:31 - Les Bleues à la poursuite d'Halvarsson La Suédoise présente désormais moins de 10 secondes d'avance sur les Françaises Jeanmonnot et Braisaz-Bouchet qui impriment un gros rythme sur cette portion technique. Auteure d'une sacrée remontée, Preuss est déjà quatrième.

12:30 - Magnusson et Oeberg passent au travers Les Suédoises, véritables prétendantes à la victoire aujourd'hui, ont signé deux erreurs chacunes. Elles ressortent en 19e et 23e position à plus de 45 secondes de la tête de course.

12:28 - Trois Françaises réalisent le plein ! Camille Bened, 2e à 3"2 derrière Halvarsson, Justine Braisaz-Bouchet à 12"3 et Lou Jeanmonnot à 12"5 ont toutes signé le plein. Trois Tricolores sont présentes dans le top 10 !

12:27 - Jeanmonnot accélère La Française se place en tête du groupe de tête et imprime un tempo un peu plus élevé. H.Oeberg et Halvarsson sont bien dans ses skis alors que les athlètes se rapprochent du deuxième tir couché.

12:24 - Le classement des Françaises après le premier couché Voici le classement des Tricolores après le premier tir : Camille Bened à 0.5"

Lou Jeanmonnot à 1.6"

Jeanne Richard à 11"4

Justine Braisaz-Bouchet à 12"4

Julia Simon à 23"1

Océane Michelon à 28"7