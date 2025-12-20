DIRECT. Biathlon au Grand-Bornand : Jeanmonnot vise la victoire, la poursuite femmes
2e ce vendredi au sprint, Lou Jeanmonnot aura sa carte à jouer à domicile ce samedi lors de la poursuite de biathlon au Grand-Bornand. Suivez la poursuite féminine en direct.
11:55 - Jeanmonnot, madame 100%
Dans sa carrière, Lou Jeanmonnot est monté à six reprises sur le podium en poursuite. À chaque fois qu'elle est montée sur la boîte, la biathlète tricolore était sur la plus haute marche.
11:50 - Le tir déterminant pour l'emporter
Ce samedi, la neige sur la piste du Grand-Bornand est très dure, réduisant l'impact des très bonnes skieuses à creuser des écarts sur les skis. Ainsi, la différence se fera sur le pas de tir.
11:45 - Les écarts des Bleues
Voici les écarts des Bleues avec Hanna Oeberg qui lancera la poursuite femmes :
- 2e : Lou Jeanmonnot +3s
- 7e : Justine Braisaz-Bouchet +28s
- 14e : Julia Simon +49s.
- 32e : Océane Michelon +1min et 14s
- 34e : Camille Bened +1min et 17s
- 48e : Paula Botet +1min et 49s
11:40 - Point sur les écarts
Voici l'écart des cinq premières biathlètes qui vont s'élancer dans près d'une demi-heure :
- Hanna Oeberg
- Lou Jeanmonnot +3s
- Dorothea Wierer +11s
- Lisa Vittozzi +15
- Paulina Batovska Fialkova +16s
11:35 - Jeanmonnot à trois secondes
Bien qu'elle ait réalisé un 10/10 au tir hier au sprint, Lou Jeanmonnot a été devancé sur les skis par la Suédoise Hanna Oeberg.