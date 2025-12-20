DIRECT. Biathlon au Grand-Bornand : Jeanmonnot vise la victoire, la poursuite femmes

Quentin Martins

DIRECT. Biathlon au Grand-Bornand : Jeanmonnot vise la victoire, la poursuite femmes 2e ce vendredi au sprint, Lou Jeanmonnot aura sa carte à jouer à domicile ce samedi lors de la poursuite de biathlon au Grand-Bornand. Suivez la poursuite féminine en direct.

11:55 - Jeanmonnot, madame 100%

Dans sa carrière, Lou Jeanmonnot est monté à six reprises sur le podium en poursuite. À chaque fois qu'elle est montée sur la boîte, la biathlète tricolore était sur la plus haute marche. 

11:50 - Le tir déterminant pour l'emporter

Ce samedi, la neige sur la piste du Grand-Bornand est très dure, réduisant l'impact des très bonnes skieuses à creuser des écarts sur les skis. Ainsi, la différence se fera sur le pas de tir.

11:45 - Les écarts des Bleues

Voici les écarts des Bleues avec Hanna Oeberg qui lancera la poursuite femmes : 

  • 2e : Lou Jeanmonnot +3s
  • 7e : Justine Braisaz-Bouchet +28s
  • 14e : Julia Simon +49s.
  • 32e : Océane Michelon +1min et 14s
  • 34e : Camille Bened +1min et 17s
  • 48e : Paula Botet +1min et 49s

11:40 - Point sur les écarts

Voici l'écart des cinq premières biathlètes qui vont s'élancer dans près d'une demi-heure :

  1. Hanna Oeberg
  2. Lou Jeanmonnot +3s
  3. Dorothea Wierer +11s
  4. Lisa Vittozzi +15
  5. Paulina Batovska Fialkova +16s

11:35 - Jeanmonnot à trois secondes

Bien qu'elle ait réalisé un 10/10 au tir hier au sprint, Lou Jeanmonnot a été devancé sur les skis par la Suédoise Hanna Oeberg. 

11:30 - 45 minutes !

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live des poursuites féminines et masculines de biathlon au Grand-Bornand. Les biathlètes françaises seront les premières à s'élancer ce samedi. Début de la poursuite à 12h15 ! 