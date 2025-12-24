Sivert Bakken : de quoi est mort le biathlète en pleine Coupe du monde ? Les premiers éléments
Le biathlète norvégien de vingt-sept ans, Sivert Bakken, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Lavazè en Italie, mardi 24 décembre.
Le biathlète norvégien, classé cinquième du sprint sur la dernière étape de Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand en Haute-Savoie, a été retrouvé mort mardi 24 décembre à Lavazè en Italie. Les circonstances de son décès restent à déterminer, rapporte 20minutes.
Dans un communiqué publié par la Fédération norvégienne de biathlon, cette dernière adresse un message de soutien à la famille du sportif : "Nos pensées vont avant tout à la famille de Sivert et à tous ses proches, en Norvège comme à l'étranger. Nous coopérons avec les autorités italiennes sur place", est-il écrit.
L'annonce de la mort de Sivert Bakken est une onde de choc dans le monde du biathlon. En effet, le jeune homme avait participé à trois courses de la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon disputée au Grand-Bornand le week-end dernier.
"La cause du décès est inconnue"
Après trois étapes, Sivert Bakken était 13e du classement général de la Coupe du monde 2025-2026. Sa mort est d'autant plus choquante. "La cause du décès est actuellement inconnue", précise la Fédération norvégienne, alors que son décès a été confirmé sans plus de précisions par les autorités italiennes.
We are lost for words at the news of Sivert Bakken's sudden passing - our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone close to him during this difficult time.— International Biathlon Union (@biathlonworld) December 23, 2025
Hvil i fred, Sivert pic.twitter.com/p3x16xjAfO
Originaire de Lillehammer, le biathlète norvégien avait vu sa carrière être brutalement interrompue en 2022 à cause de problèmes cardiaques, juste après avoir conquis une première course de la Coupe du monde sur la mass-start d'Oslo Holmenkollen, et obtenu le petit globe de cristal de la mass-start, et la 9e place du général.
Une cellule de crise va être mise en place auprès des athlètes et des proches de Sivert Bakken.
"Maintenant il est parti… C'est tellement douloureux", réagit la biathlète Tiril Eckhoff
"Il a gardé espoir et a fini par revenir, et maintenant il est parti… C’est tellement douloureux", a confié la biathlète norvégienne Tiril Eckhoff, dont Sivert Bakken était très proche. "Sivert était un homme formidable. Il était toujours si positif…".
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du décès de Sivert Bakken, dont la personnalité faisait l’unanimité dans le monde du biathlon.