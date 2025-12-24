Sivert Bakken : de quoi est mort le biathlète en pleine Coupe du monde ? Les premiers éléments

Le biathlète norvégien de vingt-sept ans, Sivert Bakken, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Lavazè en Italie, mardi 24 décembre.

Le biathlète norvégien, classé cinquième du sprint sur la dernière étape de Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand en Haute-Savoie, a été retrouvé mort mardi 24 décembre à Lavazè en Italie. Les circonstances de son décès restent à déterminer, rapporte 20minutes.

Dans un communiqué publié par la Fédération norvégienne de biathlon, cette dernière adresse un message de soutien à la famille du sportif : "Nos pensées vont avant tout à la famille de Sivert et à tous ses proches, en Norvège comme à l'étranger. Nous coopérons avec les autorités italiennes sur place", est-il écrit.

L'annonce de la mort de Sivert Bakken est une onde de choc dans le monde du biathlon. En effet, le jeune homme avait participé à trois courses de la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon disputée au Grand-Bornand le week-end dernier.

"La cause du décès est inconnue"

Après trois étapes, Sivert Bakken était 13e du classement général de la Coupe du monde 2025-2026. Sa mort est d'autant plus choquante. "La cause du décès est actuellement inconnue", précise la Fédération norvégienne, alors que son décès a été confirmé sans plus de précisions par les autorités italiennes.

Originaire de Lillehammer, le biathlète norvégien avait vu sa carrière être brutalement interrompue en 2022 à cause de problèmes cardiaques, juste après avoir conquis une première course de la Coupe du monde sur la mass-start d'Oslo Holmenkollen, et obtenu le petit globe de cristal de la mass-start, et la 9e place du général.

Une cellule de crise va être mise en place auprès des athlètes et des proches de Sivert Bakken.