Sivert Bakken : les causes de sa mort encore floues, un hommage à Oberhof avant ses funérailles

Le biathlète norvégien de 27 ans, Sivert Bakken, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel le 23 décembre dernier.

Le biathlète norvégien, classé cinquième du sprint sur la dernière étape de Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand en Haute-Savoie, a été retrouvé mort le 23 décembre dernier dans sa chambre d'hôtel à Lavazè en Italie. Les circonstances de son décès sont encore floues quelques jours après sa mort.

La police italienne a ouvert une enquête pour déterminer les causes de sa mort. "Des examens médico-légaux ont été effectués ce week-end. Aucune conclusion n'a encore été tirée de ces examens, qui se poursuivront au début de l'année prochaine, indique le cabinet Elden Advokatfirma, qui représente la famille du biathlète, dans un communiqué. Le ministère public italien a donné aux médecins légistes jusqu'au 7 mars pour terminer leurs examens et remettre leur rapport. "

Un masque hypoxique responsable ?

Selon les médias norvégiens, Sivert Bakken a été retrouvé mort par son coéquipier et leader de la Coupe du monde, Botn, portant un masque hypoxique, dont le but est de simuler les conditions d'oxygène en altitude. Ce dernier était réglé sur une altitude équivalente à 7000m au-dessus du niveau de la mer. Le niveau d'oxygène était donc très faible.

On ne sait pas pour l'instant si ce réglage de l'altitude était un choix de Bakken. Selon les informations du média norvégien, rien n'indique pour l'instant que c'est le biathlète qui l'a lui-même réglé et on ne sait pas non plus si le masque, saisi avec ce réglage par la police, a pu être touché par autrui après son décès lors de la découverte du corps.

Il a déjà eu un problème cardiaque

Le Norvégien Bakken avait dû arrêter sa carrière professionnelle il y a quelques années en raison d'une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Selon les médecins de sa Fédération, ce problème au cœur était lié aux effets secondaires après sa troisième dose du vaccin contre le Covid-19.

Un hommage à Oberhof avant ses funérailles

Dans le cadre de la nouvelle étape de Coupe du monde ce jeudi 8 janvier, le dossard n°1 de ce sprint sera attribué au Norvégien. Une vidéo sera également diffusée sur l'écran géant du stade ainsi qu'à la télévision, a annoncé Emilie Nordskar, secrétaire générale de la Fédération norvégienne de biathlon. Tous les membres de la sélection norvégienne porteront un brassard noir. Les funérailles se dérouleront le mardi 13 janvier à Lillehammer, en Norvège, d'où il était originaire. Le cabinet d'avocats de la famille l'a annoncé dans un communiqué en appelant à ce que la cérémonie ""se déroule dans le calme"" et en demandant à la presse de "garder ses distances".