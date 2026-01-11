Euro masculin de hand 2026 : une compétition à double enjeu, calendrier et groupes
L'Euro masculin de handball s'annonce très relevé du 15 janvier au 1er février.
Après les Mondiaux de hand chez les femmes et une belle médaille de bronze, c'est au tour des hommes de jouer la médaille à l'occasion du championnat d'Europe de handball, le 17e du nom. Tenante du titre après sa victoire en 2024, l'équipe de France ne vise rien d'autre qu'un nouveau sacre européen. La compétition, peut être plus relevée qu'un championnat du monde, se déroulera dans trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège du 15 janvier au 1er février 2026. Cet Euro a également un double enjeu très important puisqu'il servira de qualification pour les Mondiaux de 2027 et le championnat d'Europe de 2028.
Les 24 équipes qualifiées pour cet Euro de hand sont réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le tour principal qui se divise en deux groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales. Les deux troisièmes joueront le match pour la 5e place. "Avec nos adversaires du tour préliminaire et potentiellement du tour principal, le groupe se prépare à vivre un fantastique Euro", a lancé Guillaume Gille pour la FFH. "Au regard de la densité des poules, cette compétition nécessite de nous présenter à notre meilleur niveau pour être en mesure de remporter le titre."
Groupes de l'Euro masculin de hand
Les groupes sont extrêmement relevés puisque l'Allemagne et l'Espagne seront ensemble dans le groupe A, la France et la Norvège dans le C, la Suède et la Croatie dans la groupe E.
- Groupe A (à Herning, Danemark) : Allemagne, Espagne, Autriche, Serbie
- Groupe B (à Herning, Danemark) : Danemark, Portugal, Macédoine du Nord, Roumanie
- Groupe C (à Oslo, Norvège) : France, Norvège, République tchèque, Ukraine
- Groupe D (à Oslo, Norvège) : Îles Féroé, Slovénie, Suisse, Monténégro
- Groupe E (à Malmö, Suède) : Suède, Croatie, Géorgie, Pays-Bas
- Groupe F (à Kristianstad, Suède) : Hongrie, Islande, Italie, Pologne
Calendrier de l'Euro masculin de hand
- 15 au 21 janvier 2026 : phase de groupes
- 15 janvier à 18h : France - République Tchèque
- 17 janvier à 18h : Ukraine - France
- 19 janvier à 20h30 : France - Norvège
- Phase principale : fin janvier 2026
- 26 janvier 2026 : demi-finales à Herning
- 1er février 2026 :
- Match pour la 3ᵉ place (15h15)
- Finale (18h00) au Jyske Bank Boxen, Herning
La liste des joueurs de l'équipe de France
Voici la composition du groupe France sous la direction de Guillaume Gille pour la préparation de l'Euro :
- Gardiens : Charles BOLZINGER (Montpellier HB) – Rémi DESBONNET (Montpellier HB) – Valentin KIEFFER (Chambéry Savoie Mont Blanc HB)
- Ailiers gauches : Hugo DESCAT (One Veszprém) – Dylan NAHI (Industria Kielce) – Wallem PELEKA (Paris Saint Germain Handball)
- Arrières gauches : Thibaud BRIET (HBC Nantes) – Élohim PRANDI (Paris Saint Germain Handball) – Aymeric ZAEPFEL (PAUC Handball)
- Demi-centres : Aymeric MINNE (Nantes HB) – Nedim REMILI (One Veszprém)
- Pivots : Ludovic FABREGAS (Cap, FC Barcelone) – Karl KONAN (Paris Saint Germain HB) – Arthur LENNE (Montpellier HB) – Nicolas TOURNAT (HBC Nantes)
- Arrières droits : Julien BOS (HBC Nantes) – Dika MEM (FC Barcelone) – Melvyn RICHARDSON (Orlen Wisla Plock)
- Ailiers droits : Benoît KOUNKOUD (Industria Kielce) – Yanis LENNE (One Veszprém) – Benjamin RICHERT (Montpellier HB)