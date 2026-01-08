Biathlon à Oberhof : un sprint hommes en guise d'hommage à Sivert Bakken, heure, chaine TV et programme

Le biathlon fait son grand retour ce jeudi 8 janvier, quelques jours après le drame.

Le biathlon arrive à Oberhof cette semaine pour une nouvelle manche de Coupe du monde particulière après la disparition du biathlète norvégien Sivert Bakken, mort le 23 décembre dernier. Un grand hommage sera d'ailleurs organisé avant le départ du sprint hommes avec un dossard numéro 1 pour le Norvégien, une vidéo diffusée dans le stade et à la télé ainsi qu'une minute d'applaudissements.

Cette étape sera également particulière car de nombreux biathlètes ont décidé de faire l'impasse alors que nous sommes à quelques semaines du début des JO d'hiver de Milan Cortina. La Fédération norvégienne a annoncé notamment les forfaits de Johan-Olav Botn, leader du général devant le Français Éric Perrot et de son compatriote Sturla Holm Laegreid. Chez les femmes, les Italiennes Lisa Vittozzi et Dorothea Wierer ont préféré un stage en altitude.

Le programme

Les courses seront diffusées sur la Chaîne L'Equipe toute la semaine comme à son habitude.

Jeudi 8 janvier : sprint hommes (11h30) et dames (14h15)

sprint hommes (11h30) et dames (14h15) Samedi 10 janvier : poursuite hommes (12h00) puis relais dames (14h25)

poursuite hommes (12h00) puis relais dames (14h25) Dimanche 11 janvier : relais hommes (11h00) puis poursuite dames (14h30)

La liste des Bleus

Alignée sur la mass start du Grand-Bornand, Jeanne Richard récupère sa place aux dépens de Paula Botet, vainqueure en Allemagne il y a un an, qui retourne en IBU Cup. Lou Jeanmonnot, Camille Bened ; Justine Braisaz-Bouchet ; Océane Michelon et Julia Simon sont présentes. Concernant le groupe hommes, on retrouve les six en lice au Grand-Bornand : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Valentin Lejeune, Oscar Lombardot et Eric Perrot.