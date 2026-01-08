DIRECT. Biathlon à Oberhof : touché par la mort de Bakken, Giacomel triomphe sur le sprint hommes, les Français hors du coup

L'Italien Tommaso Giacomel a remporté le sprint hommes ce jeudi 8 janvier après la mort de son ami il y a quelques jours.

12:30 - Le podium Tommaso Giacomel s'est imposé sur le sprint hommes du côté d'Oberhof malgré une faute sur le tir. Il prend la première place devant Nawrath, Dale, Samuelsson et Uldal. Fillon Maillet est hors du top 10, Perrot est seulement 6e... Les Français sont passés à côté.

12:25 - Giacomel va s'imposer Malgré une faute sur le couché, Tommaso Giacomel devrait s'imposer aujourd'hui, son temps de ski est bien supérieur à tous les autres concurrents.

12:22 - Perrot 3e provisoire Eric Perrot vient de franchir la ligne avec une troisième place à 20 secondes. Deux fautes sur le debout, beaucoup trop pour le deuxième du général de la Coupe du monde.

12:20 - Nawrath meilleur temps L'Allemand a réalisé une très belle course et prend la tête avec 16 secondes d'avance sur Uldal.

12:17 - Quatre fautes pour Jacquelin La craquante également pour Emilien Jacquelin avec deux fautes supplémentaires sur le debout, ca fait 4 au total.

12:15 - Uldal prend la tête Avec une faute sur le debout, Martin Uldal prend la tête de ce sprint hommes avec 12 secondes d'avance sur Nelin,auteur d'un sans faute.

12:13 - Deux fautes pour Perrot sur le debout C'est rare, mais Eric Perrot vient de passer totalement à côté de son tir debout avec deux grosses erreurs, il ne jouera pas la victoire.

12:12 - Christiansen part également à la faue Le Norvégien, en larmes toute à l'heure lors de l'hommage, vient de commettre une faute sur le pas de tir, mais peut toujours prétendre à une belle place avec toutes les erreurs.

12:09 - Une faute pour Giacomel L'Italien commet une faute sur le tir couché, mais peut toujours jouer la victoire avec un temps de ski bien supérieur.

12:09 - Une erreur pour Fillon Maillet C'est encore une faute sur le pas de tir pour Quentin Fillon Maillet qui a du mal à réaliser un sans faute depuis le début de la saison. Ca risque de déjà être difficile pour le Français...

12:07 - Deux fautes pour Jacquelin sur le couché Emilien Jacquelin a déjà réalisé deux erreurs sur le couché et ne jouera pas les premiers rôles sur ce sprint hommes.

12:05 - Deux nouvelles fautes pour Fabien Claude Ca se passe mal pour Fabien Claude sur ce sprint qui commet deux fautes sur le debout. Avec trois fautes, il risque d'être dans le dur pour la poursuite.

12:03 - Les favoris sont tous partis Christiansen et Samuelsson sont les deux derniers favoris à s'élancer aujourd'hui à Oberhof. Rendez-vous d'ici une grosse trentaine de minutes pour connaître le gagnant.

12:03 - Parfait pour Perrot ! Le tir couché est parfaitement exécuté pour Eric Perrot qui réalise le plein sur ce tir couché et qui ressort à 3 secondes de Wright.