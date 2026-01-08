Papadakis - Cizeron : la "vraie" raison de leur séparation enfin dévoilée, le patineur répond et parle de "trahison"

Champions olympiques il y a quatre ans, les deux patineurs sur glace ne s'entendent plus du tout après des révélations ce jeudi 8 janvier.

Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis ne sont plus un couple sur glace et ne semblent plus vraiment être dans une belle harmonie comme on aurait pu le laisser supposer après l'annonce de leur séparation. Dans un livre à paraître le 15 janvier aux éditions Robert Laffont, Pour ne pas disparaître, la patineuse a expliqué la raison de cette fin prématurée. "J'ai arrêté parce que l'environnement dans lequel j'évoluais était devenu profondément malsain. J'étais à bout, physiquement et psychologiquement et j'ai dû partir pour me protéger. "Je n'avais pas le choix.", explique la jeune femme dans l'ouvrage présentée ce jeudi par le journal L'Equipe.

Si sur le plan sportif leur carrière s'est soldée par des résultats époustouflants avec notamment ce titre de champion olympique, "en privé, il n'est plus le même, il se montre souvent contrôlant, exigeant, critique. Je m'abstiens de patiner avec lui hors surveillance d'un entraîneur" explique Gabriella Papadakis. Des propos éloignés de l'annonce de leur séparation. "C'est avec une immense gratitude que nous décidons de tourner la page. Un immense merci à notre public pour le plaisir partagé avec nous sur la glace. Nous emportons de merveilleux souvenirs'' avaient lancé les partenaires dans un communiqué publié à l'époque.

La réponse de Cizeron

L'Equipe s'est également entretenu avec Guillaume Cizeron ce jeudi 8 janvier. Ce dernier a livré sa vérité en répondant aux accusations de son ancienne partenaire. "Pendant vingt ans, je me suis énormément inquiété pour elle. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui va moins bien, tu as tendance à t'oublier", assure celui qui tentera de devenir le premier médaillé en danse sur glace avec deux équipières différentes. "Les dernières années, elle a souffert d'une commotion, de plusieurs épisodes de dépression... Je ne pouvais pas vraiment l'aider, juste être là de manière inconditionnelle et bienveillante. Une distance s'est creusée, j'ai compris que l'on vivait des réalités parallèles. Je savais que c'était difficile pour elle d'être à côté de moi, elle avait toujours le sentiment qu'on nous comparait. J'ai pris conscience d'une rancœur profonde, d'une noirceur dirigée contre moi. Même si j'ai tempéré en mettant ça sur le compte de la maladresse, j'ai ressenti comme une trahison."

Guillaume Cizeron vise l'or à Milan Cortina

Depuis, les deux athlètes ont pris des chemins différents puisque Guillaume Cizeron est désormais associé à la Canadienne, devenue française il y a quelques semaines, Laurence Fournier Baudry pour viser l'or olympique aux JO de Milan Cortina. Gabriella Papadakis est désormais avec l'Américaine Madison Hubbell pour réaliser des shows un peu partout dans le monde.