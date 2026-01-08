DIRECT. Biathlon à Oberhof : Simon 3e, Jeanmonnot dans le dur sur le sprint femmes

Lors du sprint femmes ce jeudi 8 janvier, la Française Julia Simon a signé un podium.

15:10 - Le podium de Julia Simon La Française Julia Simon sauve la journée des Français en signant une 3e place et un sans faute sur ce sprint. Pas assez tout de même pour battre E.Oeberg et Minkkinen.

15:08 - Justine Braisaz Bouchet à quasiment 2 minutes Avec trois erreurs, la Française se retrouve très loin avant la poursuite avec 1'48 de retard sur E.Oeberg.

15:06 - Pas de cérémonie des fleurs pour Jeanmonnot Avec son sans faute, Kirkeeide prend la 4e place et éjecte Lou Jeanmonnot de la cérémonie des fleurs.

15:04 - Jeanmonnot seulement 6e La Française n'a pas fait une bonne course et prend seulement la 6e place ici à Oberhof avec une faute et un temps de ski assez moyen.

15:02 - Minkkinen 2e La Finlandaise a eu du mal sur la dernière boucle et termine à la deuxième place à 21 secondes d'Oeberg. Elle bat Julia Simon de deux secondes.

15:00 - E.Oeberg meilleur temps La Suédoise prend le meilleur temps à Julia Simon avec 23 secondes d'avance ! Elle devrait être la grande gagnante du jour.

14:58 - Encore une faute pour Justine Braisaz Bouchet La Française se loupe encore une fois et commet une troisième erreur aujourd'hui, la poursuite se complique...

14:56 - Une faute pour Jeanmonnot ! La Française ne jouera pas la victoire aujourd'hui après une faute sur le debout. Pas très rapide sur les skis, elle ne devait pas être sur le podium.

14:55 - Minnkkinen va jouer la victoire Rapide sur les skis et avec un sans faute, Suvi Minkkinen va jouer la victoire face à Elvira Oeberg et Julia Simon même si la Française est loin...

14:53 - Deux erreurs pour Michelon et Hanna Oeberg La Française commet deux fautes sur son premier tir couché alors que Hanna Oeberg craque sur le debout et ne jouera pas la victoire.

14:50 - Jeanne Richard 4e provisoire Mais la Française est à 47 secondes de Julia Simon et a également perdu beaucoup de temps sur les skis en plus de son erreur sur le tir.

14:49 - Deux fautes pour Braisaz Bouchet Mauvais tir de la Française qui commet deux grosses erreurs sur son couché. Malgré sa vitesse sur les skis, la victoire semble compromise.

14:49 - Simon prend la tête Sans surprise et grâce à son sans faute, Julia Simon prend la tête de ce sprint mais il reste de nombreuses concurrentes et toutes les favorites.

14:47 - Camille Bened sur la ligne de départ C'est la dernière biathlète française de la journée, Camille Bened s'élance et vise un nouvel exploit et pourquoi pas une belle victoire ?