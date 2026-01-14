Biathlon à Ruhpolding : le programme complet
La nouvelle manche de Coupe du monde se dispute du 14 au 18 janvier 2026.
Le biathlon est de retour très tôt cette semaine pour une nouvelle manche de Coupe du monde. L'étape est très importante pour la délégation française à quelques semaines des JO et après une étape à Oberhof assez délicate. Lou Jeanmonnot, Eric Perrot, les deux leaders de l'équipe de France n'ont pas été à la hauteur et ont perdu de précieux points dans la lutte au gros globe de cristal. La faute a des conditions difficiles et à un tir très capricieux. Mise à part les relais femmes et hommes avec une victoire écrasante des filles et une deuxième place des hommes, les performances individuelles ont été délicates. La composition du relais sera d'ailleurs identique avec Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon. Chez les hommes, Emilien Claude fait son apparition dans le groupe pour cette étape.
Le programme
- Mercredi 14 janvier
- 14H30 : Relais dames
- Jeudi 15 janvier
- 14H30 : Relais hommes
- Vendredi 16 janvier
- 14H30 : Sprint dames
- Samedi 17 janvier
- 14H30 : Sprint hommes
- Dimanche 18 janvier
- 12H30 : Poursuite dames
- 15H00 : Poursuite hommes