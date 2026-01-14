Biathlon à Ruhpolding : coup de froid pour les Bleues, au pied du podium sur le relais femmes

La nouvelle manche de Coupe du monde se déroule du 14 au 18 janvier 2026 et est la dernière étape avant les JO de Milan Cortina

15:38 - Victoire de la Norvège, la France 4e La Norvège s'impose dans le sprint final devant l'Italie et la Suède. Malheureusement, Julia Simon a craqué dans le dernier tour sur les skis et prend finalement la 4e place.

15:32 - Parfait pour Simon et Vittozzi ! Les deux biathlètes réalisent un tir parfait et elles vont jouer la victoire, mais Julia Simon part quand même à trois secondes de l'Italie. Et attention à Kirkeeide qui n'est qu'à 12 secondes.

15:30 - France vs Italie ! Le tir debout va déterminer la victoire entre les Bleues et les Italiennes, mais attention aux autres équipes qui reviennent assez vite.

15:27 - Parfait pour Julia Simon ! La France ressort en tête avec l'Italienne Vittozzi qui a également réalisé un tir parfait. L'Allemagne est à 12 secondes alors que la Norvège est désormais à 15 secondes et la Suède à 21 secondes.

15:20 - C'est parti pour Julia Simon La France s'élance à une dizaine de secondes de l'Italie et la Suède qui ont H.Oeberg et Vittozzi.

15:18 - La France revient Sous l'impulsion de Justine Braisaz Bouchet, la France retrouve des couleurs en reprenant dix secondes sur l'Italienne et la Suédoise qui sont en tête.

15:15 - Trois pioches pour Braisaz Bouchet Très mauvais tir debout pour Justine Braisaz Bouchet qui commet trois fautes et qui perd tout le temps qu'elle avait repris. 25 secondes de retard pour les Bleues !

15:10 - Braisaz-Bouchet survole le tir ! Les Bleues repartent en tête sur ce relais ! Incroyable ce retournement de situation en quelques secondes.

15:06 - Braisaz-Bouchet à seulement 8 secondes ! La Française est toujours la meilleure sur les skis et a pu reprendre sept secondes sur le début de son tour. Elle pourrait basculer avec les meilleures sur ce premier tir couché.

15:04 - Braisaz-Bouchet s'élance avec une quinzaine de secondes de retard Le relais d'Océane Michelon a été plus compliquée, mais c'est désormais l'heure de la fusée Justine Braisaz Bouchet de s'élancer dans ce relais femmes. Elle devrait combler l'écart...

15:00 - Deux pioches pour Michelon Mauvais tir pour la Française qui réalise deux pioches sur ce debout et ressort à 15 secondes de l'Allemande Tannheimer. Malgré une pioche, Wierer est deuxième à quelques dixièmes.

14:57 - Six équipes à l'avant Norvège, République Tchèque, Italie, Autriche, Suède et France se tiennent en quelques secondes. L'Allemagne est juste derrière à 9 secondes.

14:53 - Une pioche pour Michelon L'Italie fait un tir express et prend la tête de la course. Une petite faute pour Océane Michelon qui ressort à une dizaine de secondes de Wierer.

14:52 - Michelon a été rattrapée La Française entre sur le pas de tir en tête mais toutes les jeunes femmes sont désormais dans les skis de la Française. Attention à ce tir couché !