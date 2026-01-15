DIRECT. France - République Tchèque : Prandi et les Bleus impressionnent... suivez le match
C'est parti à l'Unity Arena d'Oslo ! Tenante du titre, la France, ce jeudi 16 janvier, s'amuse face à la République Tchèque pour son entrée en lice dans cet Euro de handball 2026.
19:09 - La France est en gestion (30-19, 42e)
L'attaque française répète ses combinaisons : de près avec Prandi, mais aussi en contre-attaque avec Nahi. La République Tchèque prend son dernier temps mort.
19:07 - Lenne poursuit sa bonne séquence (28-18, 41e)
L'ailier droit a trouvé le bon chemin, à nouveau, avec un tir légèrement en cloche. Dans la cage, Bolzinger est bien entré dans sa partie avec, notamment, deux arrêts de rang.
19:04 - L'attaque française se trouve à nouveau (27-17, 38e)
Dans l'axe du but, Fabregas est en train de briser la défense tchèque. Il est constamment recherché par Mem et Prandi et enchaîne les buts.
19:03 - Tout va bien pour Nahi (26-17, 36e)
Mem enchaîne les passes décisives. Venu se proposer dans l'axe, l'ailier a terminé le coup de près. Sa cheville va bien !
19:02 - Lenne monte en régime (24-16, 35e)
Bien décalé sur l'aile par Mem, Lenne, avec un coup de poignet, est passé au-dessus de la main du gardien.
19:00 - Nahi reste au sol (23-15, 33e)
L'ailier a été fauché, trop tardivement, par Tuma. Il se plaint d'une cheville, mais il veut continuer le match. Pendant ces discussions, Richardson sanctionne avec un sept mètres. Les Bleus s'envolent à nouveau !
18:58 - Minne relance les Bleus (22-15, 32e)
Le meneur de l'équipe de France a offert une passe décisive et a marqué un but sur l'action offensive qui a suivi. Il est en forme.
18:48 - C'est reparti ! (20-14, 31e)
Bolzinger remplace Desbonnet dans la cage française pour cette deuxième période.
C'est reparti !— Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) January 15, 2026
ALLEZ LES BLEUS ????????????#FRACZE pic.twitter.com/l9fUH8wZT9
18:47 - Les mots de Guillaume Gille avant ce France - République Tchèque
Pour l'instant, ses joueurs ont répondu présent dans cette entame d'Euro handball 2026.
[????LIVE] ???? EHF Euro Masculin de Handball 2026— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 15, 2026
???????? Le sélectionneur Guillaume Gille s'exprime avant le premier match des Bleus dans cet Euro !
????️ "Un début de compétition est toujours un moment particulier !"#FRACZE @EHFEURO pic.twitter.com/IaVwJXBMxE
18:39 - Les Bleus virent largement en tête (20-14, 30e)
Grâce à un début de match magnifique (6-0, 15e), la France est en maîtrise face à la République Tchèque (20-14). Les Bleus ont compté jusqu'à huit buts d'avance, avant de connaître des échecs en phase offensive. Prandi est le meilleur buteur avec cinq réalisations.
MI-TEMPS ????????20-14????????— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 15, 2026
C'est la pause à Oslo, les BLEUS ont l'avantage ????#BleuetFier pic.twitter.com/ORrDQgQJnY
18:37 - Richardson casse aussi une grosse barre (19-13, 29e)
Le fils de Jackson vient d'inscrire son 300e but avec le maillot de l'équipe de France ! Il a bien attaqué un espace délaissé par la défense tchèque !
18:36 - Fabregas se plaint d'un coup au visage (18-13, 27e)
Les arbitres ne bronchent pas lors de cette situation. Le jeu offensif est moins fluide.
18:35 - Kounkoud passe la barre des 100 buts avec les Bleus (18-12, 25e)
L'ailier de l'équipe de France est passé au-dessus de la tête de Mrkva.
100e but en BLEU pour Benoît Kounkoud ????#BleuetFier pic.twitter.com/NIt8J8966y— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 15, 2026
18:32 - L'attaque française est moins efficace (17-12, 24e)
Richardson est sanctionné pour un mauvais bloc. Les Bleus ont perdu le rythme. Ils n'ont inscrit qu'un but sur les huit dernières minutes.
18:30 - Mrkva met en échec Tournat (17-12, 23e)
Le gardien de la République Tchèque a déjà réalisé cinq arrêts dans cette rencontre de l'Euro handball 2026.