DIRECT. France - République Tchèque : Prandi et les Bleus impressionnent... suivez le match

C'est parti à l'Unity Arena d'Oslo ! Tenante du titre, la France, ce jeudi 16 janvier, s'amuse face à la République Tchèque pour son entrée en lice dans cet Euro de handball 2026.

19:09 - La France est en gestion (30-19, 42e) L'attaque française répète ses combinaisons : de près avec Prandi, mais aussi en contre-attaque avec Nahi. La République Tchèque prend son dernier temps mort.

19:07 - Lenne poursuit sa bonne séquence (28-18, 41e) L'ailier droit a trouvé le bon chemin, à nouveau, avec un tir légèrement en cloche. Dans la cage, Bolzinger est bien entré dans sa partie avec, notamment, deux arrêts de rang.

19:04 - L'attaque française se trouve à nouveau (27-17, 38e) Dans l'axe du but, Fabregas est en train de briser la défense tchèque. Il est constamment recherché par Mem et Prandi et enchaîne les buts.

19:03 - Tout va bien pour Nahi (26-17, 36e) Mem enchaîne les passes décisives. Venu se proposer dans l'axe, l'ailier a terminé le coup de près. Sa cheville va bien !

19:02 - Lenne monte en régime (24-16, 35e) Bien décalé sur l'aile par Mem, Lenne, avec un coup de poignet, est passé au-dessus de la main du gardien.

19:00 - Nahi reste au sol (23-15, 33e) L'ailier a été fauché, trop tardivement, par Tuma. Il se plaint d'une cheville, mais il veut continuer le match. Pendant ces discussions, Richardson sanctionne avec un sept mètres. Les Bleus s'envolent à nouveau !

18:58 - Minne relance les Bleus (22-15, 32e) Le meneur de l'équipe de France a offert une passe décisive et a marqué un but sur l'action offensive qui a suivi. Il est en forme.

18:48 - C'est reparti ! (20-14, 31e) Bolzinger remplace Desbonnet dans la cage française pour cette deuxième période.

18:47 - Les mots de Guillaume Gille avant ce France - République Tchèque Pour l'instant, ses joueurs ont répondu présent dans cette entame d'Euro handball 2026.

18:39 - Les Bleus virent largement en tête (20-14, 30e) Grâce à un début de match magnifique (6-0, 15e), la France est en maîtrise face à la République Tchèque (20-14). Les Bleus ont compté jusqu'à huit buts d'avance, avant de connaître des échecs en phase offensive. Prandi est le meilleur buteur avec cinq réalisations.

18:37 - Richardson casse aussi une grosse barre (19-13, 29e) Le fils de Jackson vient d'inscrire son 300e but avec le maillot de l'équipe de France ! Il a bien attaqué un espace délaissé par la défense tchèque !

18:36 - Fabregas se plaint d'un coup au visage (18-13, 27e) Les arbitres ne bronchent pas lors de cette situation. Le jeu offensif est moins fluide.

18:35 - Kounkoud passe la barre des 100 buts avec les Bleus (18-12, 25e) L'ailier de l'équipe de France est passé au-dessus de la tête de Mrkva.

18:32 - L'attaque française est moins efficace (17-12, 24e) Richardson est sanctionné pour un mauvais bloc. Les Bleus ont perdu le rythme. Ils n'ont inscrit qu'un but sur les huit dernières minutes.