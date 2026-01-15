France - République Tchèque : le malheur s'acharne sur les Bleus... heure, chaîne

En ouverture de l'Euro de handball 2026, la France défie, en ce jeudi 15 janvier, la République Tchèque à l'Unity Arena d'Oslo. Les Bleus sont les tenants du titre.

Les Bleus peuvent-ils créer l'exploit dans cet Euro de handball 2026 ? La France n'est jamais parvenue à conserver son titre dans cette compétition. La tâche sera donc forcément ardue pour les protégés de Guillaume Gille, encore plus depuis les mauvaises nouvelles de ces derniers jours. Touché à un mollet, Nedim Remili, élément essentiel du dispositif français, a été contraint de déclarer forfait pour l'ensemble de la compétition. "C'est tout sauf anodin au regard de son expérience et son impact dans le jeu", a déclaré le sélectionneur. Les Bleus seront également privés de l'un de leurs meilleurs finisseurs en la personne d'Hugo Descat. L'ailier, capable également de tirer les jets de sept mètres, s'est blessé à une cheville à la veille de ce France - République Tchèque. Il est, a minima, forfait pour ce match d'ouverture.

Malgré ces péripéties, les Tricolores sont tout de même motivés à l'heure de commencer ce premier tour où ils affronteront les Tchèques et les Ukrainiens et la Norvège. "Entre les Jeux et le Mondial, cela a été une période de transition, les anciens nous ont laissé la place et il fallait qu'on s'affirme, poursuit Karl Konan. Cet Euro est le moment de montrer ce que l'on veut faire et ce dont on est capable."

Auprès du site de la fédération, l'adjoint Yohan Delattre a présenté les forces de la Tchéquie : "Même si elle n'est pas une équipe habituée aux podiums, c'est un adversaire dont il faut clairement se méfier. D'abord parce qu'il s'agit d'un premier match d'Euro, et parce qu'une entrée en compétition est toujours un moment particulier. La République tchèque a montré récemment qu'elle avait de vrais arguments, notamment face à l'Autriche, qu'elle a longtemps bousculée. Quand on regarde notre propre prestation contre cette équipe autrichienne, cela donne encore plus de valeur à ce qu'ont réalisé les Tchèques. C'est une équipe qui défend avec beaucoup d'intensité, capable de perturber, avec de la profondeur et de l'engagement. Elle est aussi très dangereuse sur grand espace, où elle fait beaucoup de dégâts, ce qui démontre qu'elle court énormément. À cela s'ajoutent quelques bons tireurs de loin. Bref, c'est une équipe à prendre avec le plus grand sérieux, d'autant plus dans le cadre d'un match d'ouverture."

Pour l'ouverture de l'Euro de handball 2026, la France affronte, à l'Unity Arena d'Oslo, la République Tchèque. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00. Pour la première fois de l'histoire, cette compétition se déroule dans quatre pays : la Pologne, la Suède, l'Autriche et la Hongrie.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de l'Euro handball, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - République Tchèque. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre France - République Tchèque en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Le groupe des Bleus pour ce France - République Tchèque : Bolzinger, Desbonnet, Kieffer, Descat, Nahi, Peleka, Briet, Prandi, Zaepfel, Minne, Fabregas, Konan, Tournat, Bos, Mem, Richardson, Kounkoud, Lenne.

Le groupe des Lions pour ce France - République Tchèque : Mrkva, Dokoupil, Bajer, Baumruk, Beneš, Bláha, Brezina, Chotěborský, Douda, Harabis, Havran, Hrdlička, Josef, Kabátník, Klíma, Mizera, Moješčík, Mokros, Mořkovský, Nantl, Palát, Piroch.