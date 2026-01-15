Yannick Agnel aura bien droit à un procès pour viol sur mineur

Le double champion olympique vient de perdre une première bataille ce jeudi 15 janvier.

Ce jeudi 15 janvier, la cour d'appel de Colmar a confirmé le renvoi du nageur olympique pour "viol aggravé" et "agression sexuelle aggravée" sur la fille de son entraîneur de l'époque, selon plusieurs médias dont Le Figaro et RTL. La chambre de l'instruction a estimé les charges suffisantes. Contacté par le Figaro, l'avocat de la partie civile, Me Thomas Wetterer se dit "satisfait pour [s]a cliente". "Le reste sera débattu devant de la cour criminelle départementale", ajoute-t-il.

Ce qui est reproché à Yannick Agnel

Pour rappel et après une enquête menée par Radio France, tout aurait débuté le 31 décembre 2015, lorsqu'un baiser a été échangé entre les deux, dans l'appartement du double champion olympique. S'en sont suivis des rapports sexuels, au domicile de l'adolescente où s'est installé, par la suite, Yannick Agnel afin d'être plus encadré par son entraîneur, mais aussi en Thaïlande, lors d'un stage organisé en janvier et février 2016. Selon le récit de la victime présumée, dévoilé par L'Equipe, "on était dans un hôtel, les chambres étaient proches. En général, il me disait de venir par SMS après manger." Des faits qui ont également eu lieu à Rio, lors des JO 2016. Quant aux rapports sexuels en question, Yannick Agnel jure qu'il n'y a eu que "des échanges de caresses, des masturbations mutuelles" selon le quotidien sportif, quand la plaignante affirme que c'est allé plus loin.

Tous ces faits ont été racontés dans une plainte déposée par la fille de Lionel Horter au cours de l'été 2021. Après des investigations, Yannick Agnel a été placé en garde à vue le 9 décembre 2021, dans les locaux de la Direction territoriale de la police judiciaire, dans le cadre d'une information judiciaire pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans". Lors de son audition, le nageur a reconnu "la matérialité des faits", sans pour autant avoir "le sentiment qu'il y ait eu contrainte".

Il a en revanche bénéficié d'un non-lieu d'agressions sexuelles commises sur mineur de plus de 15 ans concernant une autre personne. Malgré les accusations, Yannick Agnel reste présumé innocent. Il est sous contrôle judiciaire et a désormais cinq jours pour se pourvoir en cassation.