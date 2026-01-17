Ukraine - France : les Bleus s'offrent une promenade de santé et rejoignent le tour principal, le résumé du match

A l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de l'Euro de handball, le France a logiquement surclassé l'Ukraine. Un succès qui permet aux Bleus de valider la qualification pour le tour principal.

19:40 - Les Bleus ficèlent la qualification pour le tour principal, le résumé Face à une équipe d'Ukraine bien plus faible sur le papier, les Bleus ont fait le job pour s'assurer une qualification pour le tour principal de cet Euro de handball. Les hommes de Guillaume Gille collent un score de plus de 40 points pour la deuxième fois en deux matches depuis le début de la compétition, en attendant d'affronter la Norvège pour une potentielle finale de poule. Si le score final est large face à l'Ukraine, le début de rencontre a été difficile pour l'équipe de France. Trop passive défensivement et brouillonne offensivement, elle est accrochée (11-11) en début de match. Il faut un temps mort bien senti de Guillaume Gille pour relancer son équipe. Derrière, les Bleus n'encaissent qu'un seul but en un peu plus de 10 minutes. Le mode diesel est alors activé. Avec une classe d'écart, les Tricolores font grandement la différence dans la deuxième moitié du premier acte pour virer largement en tête à la pause, 12-24. En seconde période, avec la confiance retrouvée, la France gère, contrôle, dans le sillage de Desbonnet auteur de 9 parades ce soir et d'une attaque libérée. L'occasion pour les Bleus d'engranger des buts, Kounkoud (6 buts), Richardson (6), Tournat (5), Zaepfel (5), Nahi (4) et Prandi (4) sont les meilleurs marqueurs côté français ce soir. Un large succès qui permet à l'équipe de France de prendre provisoirement la tête de poule en attendant le match de la Norvège qui affronte la République Tchèque.

19:24 - Les Bleus l'emportent ! (26-46) Victoire tranquille de l'équipe de France face à l'Ukraine dans cette deuxième rencontre de la phase de poules de l'Euro de handball. Les Bleus s'assurent une qualification pour le tour principal avant la finale de poule face à la Norvège.

19:23 - Une fin de match tranquille (26-45) Alors qu'il ne reste plus que quelques instants à jouer, l'équipe de France déroule. Les Bleus s'assurent une qualification pour le tour principal de cet Euro de handball !

19:21 - Brier, deuxième but ce soir (25-43) Sur un service de Zaepfel à hauteur, Brier, lancé, ajuste son vis à vis d'un tir puissant du droit. Belle connexion entre les deux joueurs.

19:19 - Kounkoud manque son duel (24-42) Sur une relance appuyée de Desbonnet, Kounkoud s'avance seul face à Terekhov. Le Français perd son duel.

19:17 - Artemenko assène un tir surpuissant (23-41) En contre, Artemenko délivre un tir du droit décroisé qui vient percuter le montant de Desbonnet avant de filer dans le but. Superbe but de l'Ukrainien !

19:15 - La barre des 40 buts pour les Bleus (22-40) Grâce à ce but de Briet, l'équipe de France passe la barre des 40 buts dans cette rencontre.

19:14 - Richardson à 7 mètres (21-39) 6e but ce soir pour Richardson, le quatrième sur jet de 7 mètres. Le Français a été impeccable dans ce registre ce soir.

19:13 - Superbe double parade de Terekhov (20-38) Le portier ukrainien s'illustre malgré une fin de match sans suspense. Il signe ici une double parade monumentale : des deux mains puis de la cuisse droite.

19:11 - Peleka manque de réussite (19-38) Côté gauche, Peleka opte pour un tir au premier poteau qui s'écrase contre le montant. Possession pour l'Ukraine.

19:10 - Zaepfel de loin ! (18-38) Dans l'axe à 10 mètres, Zaepfel ajuste un tir du droit décroisé. Le portier ukrainien ne parvient pas à garder sa main gauche ferme pour détourner le ballon.

19:07 - Prandi profite de la naiveté ukrainienne (17-37) Plein axe, Prandi fait mine de décaler, lui ouvrant une immense porte. Le Français n'en demandait pas tant et en profite en ajustant un tir du droit plein axe.

19:06 - Nahi en douceur (17-36) Lancé sur la gauche, Nahi délivre un petit tir entre les jambes de son vis à vis. +19 pour l'équipe de France.

19:03 - Artemenko depuis l'aile gauche (16-33) Lancé sur l'aile gauche, Artemenko ajuste Desbonnet en trouvant le petit filet opposé.

19:00 - 2e but pour Fabregas ce soir (15-32) Le Français, trouvé en position de pivot, ajuste le gardien ukrainien plein axe. L'Ukraine pose un temps mort.

18:58 - Lenne trouve le poteau (15-31) Depuis une ^position fermée côté droit, Lenne trouve le poteau sur sa tentative. En contre, Turchenko ajuste Desbonnet.

18:56 - Prandi en puissance (14-30) Après un service de Mem, Prandi, en puissance, s'avance avant de lâcher un tir dans la lucarne droite. Précision chirurgicale pour le n8 de l'équipe de France.

18:55 - Kounkoud plein axe (14-28) Turchenko ne parvient pas à se replier assez rapidement pour empêcher Kounkoud d'inscrire son 5e but ce soir.

18:54 - Richardson impeccable à 7 mètres (14-27) Le Français signe son 5e but ce soir avec un jet de 7 mètres réussit.

18:52 - Akimenko à 7 mètres (13-25) Après une faute de Lenne, qui prend deux minutes, Akimenko ajuste Desbonnet sur son jet à 7 mètres.

18:51 - Fabregas marque en pivot (12-25) Trouvé plein axe, Fabregas se retourne et ajuste le portier ukrainien pour porter la marque à 25-12 pour les Bleus.

18:50 - C'est reparti ! Début de la seconde période avec Desbonnet dans la cage française.

18:35 - C'est la pause, la France en mode diesel balaie l'Ukraine (12-24) Après de premières minutes difficiles où l'équipe de France a été accrochée à 11-11, la sélection de Guillaume Gille a passé la seconde. Dans le sillage d'un Bolzinger auteur de 8 parades, les Bleus ont surclassé leur adversaire qui n'ont plus marqué au cours des neuf dernières minutes du premier acte.

18:34 - Le bon repli de Peleka (12-23) Sur ce contre ukrainien, Peleka signe un superbe retour défensif pour stopper l'initiative adverse.