Ukraine - France : David contre Goliath, les Bleus en immenses favoris, heure et chaîne TV

A l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de l'Euro de handball, le France affronte l'Ukraine, ce samedi à 18h00, pour confirmer son bon début de compétition.

Pour les Bleus, c'est le calme avant la tempête. Après un premier match de la phase de poules parfaitement négocié face à la République Tchèque (42-28), qui était un adversaire à portée, l'équipe de France enchaîne avec l'Ukraine ce samedi à 18h00, une sélection de la même trempe que les Tchèques, avant de défier le gros morceau de cette poule, la Norvège. Les Ukrainiens, qui se sont lourdement inclinés face aux Norvégiens en ouverture (39-22), ne sont pas les adversaires les plus inquiétants de cet Euro mais les Bleus devront faire le job pour ensuite s'offrir une finale de poule.

La sélection de Guillaume Gille pourra s'appuyer sur ses hommes forts qui ont répondu présents face à la République Tchèque avec notamment Prandi, Nahi et Richardson qui ont terminé co-meilleurs marqueurs avec six buts. Seule petite alerte pour les Bleus, le coup reçu par Minne au niveau de la cuisse gauche. Reste à savoir si le Français pourra postuler pour cette rencontre ou non. Si l'Ukraine apparaît comme un adversaire largement à portée, l'enjeu reste important pour les Bleus qui pourront valider leur qualification pour le tour principal en cas de victoire ce soir.

A quelle heure débute Ukraine - France ?

Le coup d'envoi de Ukraine - France sera donné à 18h00 à Baerum en Norvège.

Sur quelle chaîne suivre Ukraine - France ?

Ukraine - France est à suivre sur BeINSports 3.