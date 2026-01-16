DIRECT. Biathlon à Ruhpolding : suivez le sprint femmes
Les Françaises sont attendues tout en haut du classement pour ce dernier sprint avant les JO.
14:37 - Pas de grande favorite sur les premiers dossards
Il va falloir patienter quelques minutes avant de retrouver des grosses favorites, ça commencera aux alentours du dossard 20/25 avec notamment l'Allemande Preuss, vainqueur de la Coupe du monde l'année dernière.
14:30 - Meier s'élance !
La Suissesse s'élance en première sur ce sprint en Allemagne dans une très belle ambiance.
14:23 - Le dossard rouge également pour Lou
En plus du jaune, la Française sera aussi avec le dossard rouge de leader du sprint. Elle possède également 26 points d'avance sur la Finlandaise et 31 sur la Norvégienne, ses rivales du jour sans oublier les soeurs Oeberg.
14:17 - Jeanmonnot avec le dossard jaune
La Française sera sur la piste avec son dossard jaune de leader de la Coupe du monde. Elle possède 50 points d'avance sur la Finlandaise Minkkinen et 66 sur la Norvégienne Kirkeeide, impressionnante sur le dernier relais de la Norvège mercredi.
14:10 - Les principaux dossards à suivre
Outre les Françaises qui auront bien évidemment notre attention, voici les dossards à suivre sur ce sprint : 11. Anamarija Lampic ; 22. Janina Hettich-Walz ; 28. Julia Tannheimer ; 46. Anna Magnusson ; 52. Lisa Vittozzi ; 60. Suvi Minkkinen ; 62. Maren Kirkeeide ; 64. Dorothea Wierer ; 66. Elvira Oeberg ; 68. Hanna Oeberg ; 70. Juni Arnekleiv.
14:05 - Six Françaises engagées, les heures de départ
Elles seront six au départ de ce sprint femmes en Allemagne et elles peuvent toute prétendre à un podium, voici la liste est les horaires.
- Jeanne Richard, dossard 32 à 14h46
- Camille Bened, dossard 40 à 14h50
- Lou Jeanmonnot, dossard 44 à 14h52
- Julian Simon, dossard 50 à 14h55
- Justin Braisaz-Bouchet, dossard 54 à 14h57
- Océane Michelon, dossard 58 à 14h59