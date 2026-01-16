Classements de la Coupe du monde de biathlon : hommes, femmes, découvrez les classements
Voici les classements de la Coupe du monde de biathlon.
La Coupe du monde de biathlon est la compétition annuelle la plus prestigieuse du circuit international de biathlon, organisée par l'International Biathlon Union (IBU). Elle se déroule chaque hiver et regroupe une série d'épreuves individuelles et par équipes (sprint, poursuite, individuel, mass start et relais), auxquelles participent les meilleurs biathlètes. Chaque course rapporte des points de Coupe du monde attribués selon la place de l'athlète. Le vainqueur reçoit 90 points, le deuxième 75 et le troisième 65, puis les points diminuent progressivement jusqu'à la 40ᵉ place qui obtient 1 point. Ce barème est appliqué à tous les classements individuels (général et par discipline) et permet de cumuler des points tout au long de la saison pour établir le classement général et les classements spécifiques aux sprints, poursuites, indivuduels ou mass starts.
Classement femmes Coupe du monde biathlon
- Lou Jeanmonnot (FRA) — 553 pts
- Suvi Minkkinen (FIN) — 503 pts
- Maren Kirkeeide (NOR) — 487 pts
- Anna Magnusson (SWE) — 441 pts
- Elvira Öberg (SWE) — 420 pts
- Hanna Öberg (SWE) — 395 pts
- Dorothea Wierer (ITA) — 363 pts
- Camille Bened (FRA) — 345 pts
- Lisa Vittozzi (ITA) — 304 pts
- Justine Braisaz‑Bouchet (FRA) — 304 pts
- Océane Michelon — 272 pts
- Julia Simon — 264 pts
- Vanessa Voigt — 230 pts
- Karoline Knotten — 220 pts
- Amy Baserga — 216 pts
Classement hommes Coupe du monde biathlon
- Tommaso Giacomel (ITA) — 611 pts
- Johan‑Olav Botn (NOR) — 560 pts
- Éric Perrot (FRA) — 529 pts
- Sebastian Samuelsson (SWE) — 505 pts
- Johannes Dale‑Skjevdal (NOR) — 380 pts
- Quentin Fillon Maillet (FRA) — 375 pts
- Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) — 369 pts
- Martin Ponsiluoma (SWE) — 346 pts
- Sturla Holm Lægreid (NOR) — 333 pts
- Philipp Nawrath (GER) — 324 pts
- Martin Uldal — 305 pts
- Campbell Wright — 298 pts
- Émilien Jacquelin (FRA) — 292 pts
- Philipp Horn — 274 pts
- Justus Strelow — 226 pt
Le vainqueur final des classements de la Coupe du monde remporte le gros globe de cristal de la discipline. Il existe également des petits globes en fonction des épreuves (sprint, poursuite, mass start etc...)