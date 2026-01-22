Classements de la Coupe du monde de biathlon : hommes, femmes, tous les classements
Voici les classements de la Coupe du monde de biathlon.
La Coupe du monde de biathlon est la compétition annuelle la plus prestigieuse du circuit international de biathlon, organisée par l'International Biathlon Union (IBU). Elle se déroule chaque hiver et regroupe une série d'épreuves individuelles et par équipes (sprint, poursuite, individuel, mass start et relais), auxquelles participent les meilleurs biathlètes. Chaque course rapporte des points de Coupe du monde attribués selon la place de l'athlète. Le vainqueur reçoit 90 points, le deuxième 75 et le troisième 65, puis les points diminuent progressivement jusqu'à la 40ᵉ place qui obtient 1 point. Ce barème est appliqué à tous les classements individuels (général et par discipline) et permet de cumuler des points tout au long de la saison pour établir le classement général et les classements spécifiques aux sprints, poursuites, indivuduels ou mass starts.
Classement femmes Coupe du monde biathlon
-
Lou Jeanmonnot – 718 points
-
Suvi Minkkinen – 582 points
-
Maren Kirkeeide – 576 points
-
Hanna Öberg – 560 points
-
Elvira Öberg – 506 points
-
Anna Magnusson – 501 points
-
Camille Bened – 441 points
-
Dorothea Wierer – 399 points
-
Lisa Vittozzi – 395 points
-
Justine Braisaz-Bouchet – 363 points
Classement hommes Coupe du monde biathlon
-
Tommaso Giacomel – 736 points
-
Éric Perrot – 657 points
-
Sebastian Samuelsson – 640 points
-
Johan-Olav Botn – 560 points
-
Johannes Dale-Skjevdal – 501 points
-
Quentin Fillon Maillet – 457 points
-
Martin Ponsiluoma – 456 points
-
Vetle Sjåstad Christiansen – 429 points
-
Sturla Holm Lægreid – 404 points
-
Philipp Nawrath – 385 points
Le vainqueur final des classements de la Coupe du monde remporte le gros globe de cristal de la discipline. Il existe également des petits globes en fonction des épreuves (sprint, poursuite, mass start etc...)