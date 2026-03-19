Classements de la Coupe du monde de biathlon : Jeanmonnot et Perrot vers le gros globe, les classements
Voici les classements de la Coupe du monde de biathlon.
La Coupe du monde de biathlon est la compétition annuelle la plus prestigieuse du circuit international de biathlon, organisée par l'International Biathlon Union (IBU). Elle se déroule chaque hiver et regroupe une série d'épreuves individuelles et par équipes (sprint, poursuite, individuel, mass start et relais), auxquelles participent les meilleurs biathlètes. Chaque course rapporte des points de Coupe du monde attribués selon la place de l'athlète. Le vainqueur reçoit 90 points, le deuxième 75 et le troisième 65, puis les points diminuent progressivement jusqu'à la 40ᵉ place qui obtient 1 point. Ce barème est appliqué à tous les classements individuels (général et par discipline) et permet de cumuler des points tout au long de la saison pour établir le classement général et les classements spécifiques aux sprints, poursuites, indivuduels ou mass starts.
Classement femmes Coupe du monde biathlon
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Lou Jeanmonnot 854 pts
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Suvi Minkkinen 669 pts
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Hanna Öberg 635 pts
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Anna Magnusson 630 pts
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Elvira Öberg 596 pts
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Maren Kirkeeide 576 pts
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Lisa Vittozzi 524 pts
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Camille Bened 510 pts
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Justine Braisaz-Bouchet 478 pts
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Dorothea Wierer 456 pts
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Océane Michelon 440 pts
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Julia Simon 528 pts
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Franziska Preuss 394 pts
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Amy Baserga 349 pts
Classement hommes Coupe du monde biathlon
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Eric Perrot 1028 pts
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Tommaso Giacomel 797 pts
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Sebastian Samuelsson 764 pts
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Johan-Olav Botn 752 pts
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Sturla Holm Laegreid 659 pts
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Emilien Jacquelin 611 pts
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Quentin Fillon Maillet 590 pts
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Johannes Dale-Skjevdal 588 pts
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Vetle Sjaastad Christiansen 581 pts
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Martin Ponsiluoma 552 pts
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Phillip Nawrath 476 pts
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Martin Uldal 449 pts
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Campbell Wright 442 pts
Le vainqueur final des classements de la Coupe du monde remporte le gros globe de cristal de la discipline. Il existe également des petits globes en fonction des épreuves (sprint, poursuite, mass start etc...)