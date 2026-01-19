DIRECT. France - Norvège : les Bleus font le spectacle... suivez le match

C'est parti à l'Unity Arena d'Oslo ! La France a bien entamé son choc face à la Norvège, dans cet Euro de handball 2026. La première place du groupe C est en jeu.

21:06 - La France vire en tête à la pause ! (20-17, 30e) Richardson, juste avant la sirène, a marqué grâce à un tir dans le petit filet. Les Bleus ont compté jusqu'à cinq buts d'avance. 21:05 - Tournat réalise un bon passage (19-16, 29e) Le pivot de l'équipe de France, en sortie de banc, a déjà marqué à trois reprises. 21:04 - Briet apporte une belle réponse (18-15, 28e) À sept mètres, l'arrière a fait confiance à la puissance de son bras droit. Le choix était bon. 21:02 - La France est moins efficace en défense (17-15, 27e) La Norvège trouve des solutions depuis la sortie, en phase offensive, du gardien de but. En supériorité numérique, les solutions sont plus nombreuses à l'image de Gulliksen. 21:01 - Nahi marque en finesse (17-13, 26e) L'ailier de l'équipe de France a choisi le lob pour battre le gardien de la Norvège. 20:59 - Richardson est en échec ! (16-13, 25e) Le fils de Jackson a tenté un tir entre les jambes. Bergerud avait parfaitement anticipé. La France, après la contre-attaque, prend un temps-mort. 20:58 - La France stabilise l'écart (16-11, 24e) Dans la cage, le gardien de l'équipe de France se met aussi en évidence ! 20:57 - Prandi enchaîne (15-10, 22e) L'arrière de l'équipe de France a déjà marqué à trois reprises. Tout va bien pour les Bleus ! 20:56 - La Norvège change de stratégie (14-9, 22e) En phase offensive, la Norvège a sorti son gardien de but. Les Bleus doivent désormais gérer deux pivots. 20:54 - La France s'envole ! (14-9, 21e) En contre-attaque, Nahi envoie un tir très puissant dans la lucarne gauche. C'est le plus gros écart du match. La Norvège prend un deuxième temps-mort. Les Bleus ont cinq buts d'avance. 20:53 - Mem rend fou ses adversaires (13-9, 20e) L'arrière de l'équipe de France, avec une passe dans le dos, a retrouvé Tournat. Le pivot a marqué avec l'aide du montant droit. 20:49 - Zaepfel se signale (12-9, 19e) À peine entré sur le terrain, le demi-centre d'Aix-en-Provence trouve la faille grâce à un tir vers les jambes. 20:48 - Lenne donne trois buts d'avance ! (11-8, 17e) En transition offensive, l'ailier de l'équipe de France a nettoyé la lucarne. La Norvège prend un temps mort. 20:48 - Prandi est dans un temps fort (10-8, 16e) L'arrière de l'équipe de France, cette fois, a misé sur sa puissance. C'était le bon choix !

Le match France - Norvège, pour la poule C de l'Euro de handball 2026, a été fixé le lundi 18 janvier 2026, à 20h30, à l'Unity Arena d'Oslo. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de l'Euro de handball 2026, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce France - Norvège : la rencontre a été programmée par beIN Sports 1.