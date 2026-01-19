France - Norvège : Gille a une grosse crainte... chaîne, horaire

Qualifié pour le tour principal de l'Euro de handball 2026, la France affronte, ce lundi 18 janvier, la Norvège, à l'Unity Arena d'Oslo, pour terminer à la première place du groupe C.

Invaincues depuis le début de cet Euro de handball 2026, la France et la Norvège se retrouvent, ce lundi 19 janvier, avec l'envie d'envoyer un premier message. Dans ce choc, les Bleus pourront-il compter sur leur demi-centre Aymeric Minne ? Le joueur du HBC Nantes s'est blessé à une cuisse contre la République Tchèque, lors de l'entrée en lice. Après la victoire contre l'Ukraine, le sélectionneur Guillaume Gille a laissé planer le doute. "On a pris la décision de le laisser au chaud sur ce deuxième match. On aura bien besoin de lui lors des prochaines échéances. Pour moi, globalement, on arrive dans de très bonnes conditions sur le premier virage de cet Euro, ce lundi 19 janvier contre la Norvège."

Cette grande affiche excite tout le monde dans les rangs bleus à l'image de Thibaud Briet : "On a les yeux rivés sur le match de la Norvège. Il va nous permettre de savoir exactement où on en est. On va vraiment entrer dans le tournoi, désormais. Pour l'instant, on a battu des records, mais c'est anecdotique. Je veux surtout qu'on joue bien contre la Norvège. L'équipe a encore pris en confiance sur ce début de compétition, et maintenant, cela va nous être utile pour la suite."

Wallem Peleka était dans la même optique : "Maintenant, ça va être complètement différent contre la Norvège que ce que l'on a connu dans ce début d'Euro. Je m'attends à un match dans une grosse ambiance, un match serré où on va pouvoir se jauger, savoir vraiment où on en est après deux matchs plus simples."

Dans le cadre de cette 3e journée de la phase préliminaire, l'Euro de handball 2026 offre un choc France - Norvège. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h30.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de l'Euro de handball 2026, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - Norvège. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre France - Norvège en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Conncect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Le groupe des Bleus pour ce France - Norvège : Bolzinger, Desbonnet, Kieffer ; Descat, Nahi, Peleka, Kounkoud, Lenne, Richert, Briet, Prandi, Zaepfel, Bos, Mem, Richardson, Minne, Villeminot, Fabregas, Konan, Tournat.

Le groupe des Håndballgutta Håndballgutta : Sittrup Bergerud, Paulsen Haug, Kristensen ; Sagosen, Grøndahl, Eck Aga, Balstad, Øverjordet, Aar, Pettersen, Heldal, Solstad, Helland Anderson, Gulliksen, Rød, Lien, Pedersen.