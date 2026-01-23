Florent Manaudou est-il oui ou non en couple avec Elsa Bois ? La danseuse de DALS répond aux rumeurs

Le nageur Florent Manaudou est-il en couple avec la danseuse Elsa Bois depuis leur participation très médiatique à "Danse avec les stars" ?

Florent Manaudou a été l'une des vedettes de la dernière saison de Danse avec les stars, en atteignant la finale. Et il suivra certainement les performances de sa soeur, présente dans la nouvelle saison du célèbre programme de TF1, à partir du 23 janvier. Mais plusieurs mois après la participation du médaillé olympique de 2024, la rumeur est toujours aussi insistante : Florent Manaudou est-il en couple avec sa partenaire de danse Elsa Bois ? La danseuse, qui vivait une idylle avec le Youtubeur Michou au début de l'année dernière, avait annoncé sa séparation avec l'influenceur au début de la saison de DALS, provoquant une vague de messages haineux sur les réseaux sociaux.

Florent Manaudou s'était quant à lui séparé de Lola Dumenil, anonyme passée de discrète à totalement invisible aux côtés du nageur au fur et à mesure que la saison de Dans avec les stars avançait. "Du jour au lendemain, il m'a dit : 'C'est terminé'. Sans trop donner de raison. Et puis je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Du jour au lendemain", a d'ailleurs confié la jeune femme récemment, dans un podcast chez LeBouseuh.

Entre Florent Manaudou et Elsa Bois, des rumeurs mais jamais de confirmation

Malheureusement pour les fans comme les haters, aucune information officielle n'est venue confirmer ou infirmer la "love affair" de Florent Manaudou et Elsa Bois. Les déclarations sont rares sur le sujet, mais Elsa Bois a voulu elle aussi s'exprimer et expliquer son silence à ce sujet, dans un podcast auprès d'Alix Grousset.

"Les gens se font plein d'images, plein de théories, etc. En fait, je me suis dit : 'je ne vais pas perdre de temps à essayer de justifier tout ça parce que ça va me prendre de l'énergie sur quelque chose qui, pour moi, n'est pas réel'", peut-on l'entendre dire. De quoi penser que le couple serait une pure spéculation ?

Des images de Florent Manaudou et Elsa Bois ont circulé

Plusieurs images de Florent Manaudou et Elsa Bois ont néanmoins circulé depuis la fin de la saison 2025 de DALS, montrant une certains proximité entre les deux partenaires de danse. Elsa Bois et Florent Manaudou étaient d'ailleurs ensemble lors le 22 novembre dernier, aux abords de la pelouse du Stade de France, lors du test-match opposant la France et l'Australie en rugby.

Quelques semaines plus tôt, Florent Manaudou et Elsa Bois avaient également été aperçus dans un championnat de danse à Marseille. Les images d'affection étaient plutôt explicites avec des petites caresses sur les bras et d'autres gestes.

Mercredi 21 janvier, les deux ont été aperçus lors d'un défilé de la Fashion Week pour la marque Ami en plein Paris, alimentant encore plus les rumeurs... Chacun fera sa propre opinion.