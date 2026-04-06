Florent Manaudou avec Elsa Bois : "On est heureux aujourd'hui, oui", la déclaration sur leur couple

Le nageur Florent Manaudou la danseuse Elsa Bois sont plus proches que jamais.

Florent Manaudou a été l'une des vedettes de la dernière saison de Danse avec les stars, en atteignant la finale. La dernière semaine de mars, le nageur était de retour sur le parquet pour les 15 ans de l'émission avec son ancienne partenaire Elsa Bois. L'occasion d'évoquer, à demi mot, leur couple qui a été longtemps au stade des rumeurs depuis plusieurs mois.

Malheureusement, Elsa Bois a été éliminée durant cette soirée, malgré l'aide de son ancien partenaire. Cela ne lui a pas empêché de faire une déclaration à l'ancien champion olympique, confirmant ses propos. "Je suis hyper heureuse de l'impact que tu as dans ma vie encore aujourd'hui et pour les années à venir", a notamment avoué Elsa, alors que le sportif venait de confier, "On est heureux aujourd'hui, oui."

La séparation de Florent Manaudou avec Lola Dumenil

Florent Manaudou s'était séparé de Lola Dumenil, anonyme passée de discrète à totalement invisible aux côtés du nageur au fur et à mesure que la saison de Dans avec les stars avançait. "Du jour au lendemain, il m'a dit : 'C'est terminé'. Sans trop donner de raison. Et puis je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Du jour au lendemain", a d'ailleurs confié la jeune femme récemment, dans un podcast chez LeBouseuh.

Entre Florent Manaudou et Elsa Bois, des rumeurs mais jamais une vraie confirmation

Aucune information officielle n'est venue confirmer ou infirmer la "love affair" de Florent Manaudou et Elsa Bois. Les déclarations sont rares sur le sujet, mais Elsa Bois a voulu elle aussi s'exprimer et expliquer son silence à ce sujet, dans un podcast auprès d'Alix Grousset.

"Les gens se font plein d'images, plein de théories, etc. En fait, je me suis dit : 'je ne vais pas perdre de temps à essayer de justifier tout ça parce que ça va me prendre de l'énergie sur quelque chose qui, pour moi, n'est pas réel'", peut-on l'entendre dire. De quoi penser que le couple serait une pure spéculation ?

Des images de Florent Manaudou et Elsa Bois ont circulé

Plusieurs images de Florent Manaudou et Elsa Bois ont néanmoins circulé depuis la fin de la saison 2025 de DALS, montrant une certains proximité entre les deux partenaires de danse. Elsa Bois et Florent Manaudou étaient d'ailleurs ensemble lors le 22 novembre dernier, aux abords de la pelouse du Stade de France, lors du test-match opposant la France et l'Australie en rugby.

Quelques semaines plus tôt, Florent Manaudou et Elsa Bois avaient également été aperçus dans un championnat de danse à Marseille. Les images d'affection étaient plutôt explicites avec des petites caresses sur les bras et d'autres gestes.

Mercredi 21 janvier, les deux ont été aperçus lors d'un défilé de la Fashion Week pour la marque Ami en plein Paris, alimentant encore plus les rumeurs... Ils ont également été aperçus à l'avant première Hurlevent au Grand Rex à Paris. Chacun fera sa propre opinion.