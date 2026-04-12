Laure Manaudou : enfants, couple... Qui partage la vie de l'ancienne nageuse ?

Laure Manaudou, ancienne reine de la natation française, est aujourd'hui maman de trois enfants.

Laure Manaudou, ancienne gloire de la natation française, a toujours été très attentive à protéger sa vie familiale et privée, même si cela a été particulièrement difficile tout au long de sa carrière. On se souvient de la diffusion de photos dénudées de la nageuses en 2007, victime de "renvenge porn" à seulement 20 ans, qui marqueront sa carrière au fer rouge. Mais sa première relation durable avec Frédérick Bousquet, également nageur français à partir de 2008, aura été un autre marqueur. De cette union, commencée au Cercle des nageurs de Marseille, est née une fille, Manon, le 2 avril 2010.

Laure Manaudou et Frédérick Bousquet se sont séparés en 2013, quelques années après la naissance de leur fille. "Ça a été très facile au moment où on a été tous les deux en activité, et au moment où Laure a choisi de se retirer des bassins, c'est là que nos rythmes ont été différents, et c'est peut-être là aussi que nos chemins ont commencé à se séparer...", a pu expliquer le Français sur France 2 dans l'émission On est pas couché

Laure Manaudou a eu deux enfants avec une star de la chanson

Deux ans plus tard, Laure Manaudou a rencontré une star de la chanson française, le chanteur Jérémy Frérot, ancien membre du duo Fréro Delavega. Leur relation, commencée vers 2015, a abouti à un mariage en mai 2018, célébré dans les Landes. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Lou, né le 18 juillet 2017, et Sacha, né le 9 janvier 2021.

Cependant, après presque une décennie de vie commune, le couple a annoncé sa séparation en avril 2024, tout en soulignant une volonté de continuer à co-élever Lou et Sacha dans un climat respectueux et serein. Laure Manaudou et Fréro Delavega auront conservé une bonne entente pour leurs enfants.

Laure Manaudou en couple avec un parachutiste

Depuis, Laure Manaudou serait en couple avec David Lince, parachutiste professionnel. "L'amour, tout va très bien aujourd'hui, a tout de même confié l'ancienne nageuse cet hiver, sur le plateau de Clique, affirmant être " épanouie " et ajoutant : " J'assume qui je suis. J'essaie d'être une bonne maman, c'est important pour moi d'être là pour mes enfants. Peut-être que je suis trop là, ils me le diront peut-être quand ils auront des enfants. Mais d'assumer mes choix et de pouvoir marcher la tête haute."