Salaires en biathlon : combien gagnent les biathlètes français ?

Voici combien gagnent les biathlètes français et internationaux.

Le biathlon est devenu l'un des sports incontournables des Jeux olympiques d'hiver. Un statut qu'il doit à son mélange de course, de précision au tir et du suspense qu'ils impliquent, mais également à son exposition sur la chaîne l'Equipe, tout au long de la saison d'hiver. Et pour ne rien gâcher, la France a toujours été un vecteur impressionnant de champions du monde et champions olympiques en biathlon. Raphaël Poirée, Martin Fourcade, Marie Dorin... Toutes et tous ont marqué l'histoire du sport français à travers leurs performances.

Mais combien gagnent les étoiles du biathlon ? Loin des salaires de certains sports d'été comme le foot ou le tennis, un biathlète peut tout de même très bien gagner sa vie. Selon la grille tarifaire, une victoire individuelle en Coupe du monde correspond à 20 000 euros ! La deuxième position offre 16 000, la troisième 13 000 euros (un succès en IBU Cup ne rapporte que 3 000 euros). Mais ce n'est pas tout : en fonction de leurs classements à la Coupe du monde, les dossards distinctifs apportent une rente à chaque course.

Le dossard jaune apporte 1400 euros sur chaque course

Le dossard rouge de leader de la spécialité (sprint, poursuite etc...) 1100 euros

Le dossard bleu offre 600 euros pour le meilleur jeune

Des revenus additionnels pour le biathlon

En 2026, le vainqueur du Gros Globe de Cristal, le trophée traditionnel dans les sports d'hiver lorsqu'on remporte la saison, recevra cette année la somme de 45 000 euros. Pour les petits globes de spécialité (Sprint, Poursuite, etc.), la prime est fixée à 14 000 euros sur chaque épreuve.

Il existe d'autres primes sur les courses de biathlon, car celui qui réalise le meilleur temps net sur la poursuite, en gros la plus belle remontée, recevra un chèque de 2 500 euros. Il y a également 1000 euros pour celui qui réalise le meilleur temps de son relais. Ajoutons également à cela des éventuels contrats de sponsoring, et on comprendra que les meilleurs biathlètes vivent correctement de leur discipline.