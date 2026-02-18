Julia Simon - Justine Braisaz-Bouchet : les explications sur l'affaire de la carte bleue

Julia Simon a remporté plusieurs médailles à l'occasion des JO 2026 malgré une affaire judiciaire il y a quelques mois avec Justine Braisaz-Bouchet.

Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, ces deux noms évoquent des médailles pour les JO de Milan Cortina 2026, notamment pour Julia Simon, déjà championne olympique du relais mixte et de l'individuel. Justine Braisaz Bouchet passant pour le moment à côté de cette olympiade. Ces deux noms sont également surtout synonymes de "l'affaire de la carte bleue". Une histoire judiciaire aussi sombre qu'inhabituelle dans les coulisses du biathlon français, qui a défrayé la chronique à la fin de l'année 2025. Tout commence à l'été 2021, lorsque Justine Braisaz‑Bouchet s'aperçoit que des achats ont été effectués sans son consentement à l'aide de sa carte bancaire. Les transactions, des produits comme des GoPro, ont été livrés au domicile de Julia Simon, déclenchant une enquête par la brigade de recherches d'Albertville. Les montants s'élevaient entre 1000 et 2000 euros selon certaines sources.

Une plainte de Justine Braisaz-Bouchet et une affaire rendue publique

Le dossier Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, contenu en interne au sein de la Fédération dans un premier temps, devient une véritable "affaire" lorsque Justine Braisaz-Bouchet décide de déposer plainte, à l'été 2023. La fédération française de ski (FFS) ne peut alors que confirmer le dépôt de plainte et l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Quelques mois plus tard, le 25 octobre, c'est le coup de tonnerre dans le biathlon français, d'ordinaire si brillant : Julia Simon est placée en garde à vue. Une nouvelle étape embarrassante, d'autant plus qu'en août, elle clamait encore son innocence et niait les faits. Julia Simon avait également déposé plainte dans cette affaire pour usurpation d'identité.

Un aveu de Julia Simon et une condamnation

En 2025, le 24 octobre, soit après plus de deux ans de procédure judiciaire, Julia Simon reconnait les faits, plaidant coupable devant le tribunal correctionnel d'Albertville. Elle sera condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Jula Simon sera également sanctionnée via la commission de discipline de la Fédération française de ski (FFS). Une suspension de six mois sera décidée, dont cinq avec sursis.

La biathlète loupera le début de la saison en Coupe du monde de biathlon avant de faire son retour à quelques semaines des JO de Milan Cortina. Pas vraiment les meilleures dispositions pour aller décrocher une médaille, ni pour mettre l'ambiance dans la délégation française...

"Pas de sujet" pour Justine Braisaz-Bouchet

"Il n'y a pas de sujet", a balayé pour sa part sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet, qui promet aussi de faire de son mieux pour rester fair-play face à Julia Simon, comme elle a indiqué à la presse lors de la seconde étape de Coupe du monde en Autriche à Hochfilzen. Pourtant, la biathlète a subi plusieurs menaces et notamment des menaces de mort envers sa fille à l'issue de l'affaire.

"Je sais que Justine a beaucoup ramassé sur les réseaux sociaux. J'ai ramassé aussi et je trouve ça incroyable que les gens soient aussi agressifs et virulents et personne n'a à vivre ça", a lancé Julia Simon le 18 décembre dernier face à la presse. Des actes également condamnés par la leader de la Coupe du monde, Lou Jeanmonnot au micro de L'Equipe. "Elle paie très cher quelque chose dont elle a été victime. La semaine dernière elle a reçu des menaces de mort pour sa fille. Ça me dégoute, ce n'est pas normal que ça prenne une telle ampleur." Dans ces JO 2026, Justine Braisaz-Bouchet passe tout de même des JO catastrophiques, hors sujet sur toutes les courses individuelles, elle a été logiquement écartée des relais...

"Qu'on me foute la paix" a lancé Julia Simon