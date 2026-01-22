DIRECT. France - Danemark : suivez le match
La France affronte le Danemark ce jeudi à l'occasion de la première rencontre du tour principal de l'Euro masculin de handball 2026. Suivez le match en direct.
20:12 - Un groupe relevé
Hormis la France et le Danemark, d'autres équipes de gros calibre se retrouvent dans ce groupe 1 du tour principal de l'Euro 2026 de handball. L'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et la Norvège complètement cette poule très relevée.
20:05 - En terres hostiles
La France affronte le Danemark sur les terres danoises. En effet, le Danemark est l'un des trois pays qui accueillent cet Euro 2026 de handball. Cette rencontre du tour principal se joue au
Jyske Bank Boxen d'Hening.
19:58 - Le tenant du titre
Si la France ne s'avance pas en favori pour cette rencontre face au Danemark, les Bleus ont tout de même des arguments à faire valoir dont un de poids. En effet, la France est la tenante du titre dans cet Euro et a donc un titre à défendre. Cet affrontement face aux Danois est un très beau test.
19:51 - Le Danemark a été surpris
Et si la France est sur un sans faute depuis le début de cet Euro 2026 de handball, ce n'est pas le cas du Danemark. Les Danois ont été surpris lors de leur dernier match du tour préliminaire par les étonnants portugais (29-31).
19:44 - Les Bleus sur un sans faute
Avant d'affronter le grand favori de cet Euro de handball, la France affiche un bilan parfait avec trois victoires en autant de match. Les Bleus ont corrigé la Tchéquie (42-28) puis l'Ukraine (46-26) avant de se défaire plus difficilement de la Norvège (38-34).
19:37 - Le tour principal débute
Ce France - Danemark est la première rencontre de ces deux équipes dans ce tour principal de l'Euro de handball 2026. Les résultats du tour préliminaire sont pris en compte.
Le match France - Danemark, pour la poule 1 du tour principal de l'Euro de handball 2026, a été programmé le jeudi 22 janvier 2026, à 20h30, à la Jyske Bank Boxen d'Herning au Danemark. Pour voir ce France - Danemark, deux possibilités : la rencontre a été programmée sur beIN Sports 1 ainsi que France 4.