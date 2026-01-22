France - Danemark : un immense choc pour lancer le tour principal, chaîne TV et heure

La France affronte le Danemark ce jeudi à l'occasion de la première rencontre du tour principal de l'Euro masculin de handball 2026.

Les choses sérieuses débutent pour l'équipe de France de handball. Les Bleus débutent leur tour principal de cet Euro 2026 de handball par un énorme choc face au Danemark. Depuis le début de la compétition, les hommes de Guillaume Gille affichent une belle forme avec trois victoires convaincantes en autant de rencontres. Après deux corrections face à la Tchéquie (42-28) et l'Ukraine (46-26), la France a disposé de la Norvège (38-34) pour assurer la première place de leur groupe du tour préliminaire.

Le Danemark est un adversaire plutôt inattendu. En effet, les Danois se sont pris les pieds dans le tapis lors de leur dernière rencontre avec un revers surprise face au Portugal (29-31). L'un des trois pays hôtes de cet Euro 2026 a donc terminé deuxième et se retrouve à jouer un match déjà très important face aux Bleus. Champions olympiques et du monde en titre, les Danois vont devoir se rattraper devant leur public ce jeudi pour lancer un tour principal qui s'annonce bouillant.

En effet, le groupe 1 de ce tour principal de l'Euro 2026 est incroyablement relevé. En plus des tenants du titre français et du Danemark, la Norvège, l'Allemagne, l'Espagne et le surprenant Portugal se retrouvent dans cette poule. Avec déjà deux points en poche, les Bleus peuvent faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire ce jeudi soir.

A quelle heure débute le match France - Danemark ?

Le match France - Danmemark débutera à 20h30 ce jeudi. Il se déroulera à la Jyske Bank Boxen d'Herning au Danemark.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Danemark ?

Deux chaines diffuseront ce France - Danemark. En effet, France 4 et Bein Sports 1 proposeront cette rencontre du tour principal de l'Euro 2026 de handball.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Danemark ?

France.TV et Canal+ proposeront une diffusion streaming de ce France - Danemark.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Danemark ?

Betclic : France 3,20 / Nul 7,95 / Danemark 1,49

Unibet : France 3,28 / Nul 8,20 / Danemark 1,51

Winamax : France 3,25 / Nul 8 / Danemark 1,50