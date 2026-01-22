Biathlon à Nove Mesto : heures, courses, absents... Le programme complet

Quelques jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver, ultime répétition pour le biathlon.

Le biathlon est de retour à Nove Mesto du jeudi 22 au dimanche 25 janvier. Alors que les JO de Milan Cortina arrivent dans seulement une quinzaine de jours, les biathlètes vont avoir droit à une ultime répétition avec des courses peu présentes depuis le début de l'année, mais présentes lors des JO avec les individuels, les relais mixtes et les mass start.

L'équipe de France ne fera pas l'impasse sur la manche de Coupe du monde contrairement à un grand nombre de biathlètes. Chez les filles, on retrouvera la leader de la Coupe du monde, Lou Jeanmonnot ou encore Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon. La biathlète française est en tête avec 718 points soit plus de 100 points d'avance sur la Finlandaise Minkkinen. Du côté des hommes, pas de surprise non plus sur la sélection avec Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et surtout Eric Perrot, dauphin de l'Italien Giacomel dans la lutte au gros globe de cristal. L'Italien sera bien présent tout comme l'ancien leader, Botn, de retour après deux semaines d'absence.

En revanche, on assiste à une cascade d'absence avec les Suédoises Hanna et Elvira Öberg, 4e et 5e du classement général et lauréates de trois des quatre dernières courses qui privilégient un stage à Livigno en Italie. Troisième à 142 points de Lou Jeanmonnot, la Norvégienne Maren Kirkeeide a également pris la direction de l'Italie avec quasiment l'intégralité de l'équipe norvégienne, Johannes Dale (5e de la Coupe du monde), Vetle Sjaastad Christansen (8e ), Sturla Holm Laegreid (9e ) et Martin Uldal (12e ).

Le programme des courses