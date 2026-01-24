DIRECT. France - Portugal : les Bleus signent un début canon, suivez le match

Défaits face au Danemark, les Bleus doivent l'emporter face au Portugal pour encore croire aux demi-finales de l'Euro de handball.

15:47 - Deux minutes pour Salvador (14-7) Pour une poussette sur Minne, Salvador prend deux minutes de pénalité. Descat réussit son jet de 7 mètres.

15:45 - Prandi prend deux minutes (12-6) Pour une faute sur le tir portugais, Prandi prend deux minutes d'exclusion. Areia valide son jet de 7 mètres.

15:43 - Minne précis (12-5) En défense, Prandi provoque le passage en force portugais. Ballon rendu aux Français. Minne, plein de détermination, loge son ballon dans le coin bas de la cage de Gomes.

15:42 - Costa se reprend (10-5) Quelques instants après avoir manqué son jet de 7 mètres, Costa lâche un tir puissant plein axe. Bolzinger, sur la trajectoire, ne parvient pas à repousser suffisamment le ballon des deux mains.

15:40 - Bolzinger s'imterpose à 7 mètres ! (9-4) Après une faute de Konan, les Portugais bénéficient d'un shoot à 7 mètres. Costa, sur son tir en première intention, trouve Bolzinger bien rentré dans son match !

15:38 - Prandi puis Fabregas coup sur coup (9-4) Après un tir ultra puissant de Prandi, le Portugal remonte le ballon mais se fait intercepter. Totalement seul, Fabregas redonne 5 points d'avance aux Bleus. Temps mort pris par Pereira.

15:36 - Rocha en puissance (6-3) Dans l'axe, Rocha, en puissance, évite Fabregas avec un passement de bras. Il enchaîne avec un shoot efficace.

15:35 - Début de rencontre canon pour les Bleus (5-1) Après un passage en force portugais, les Bleus se portent rapidement en attaque. En trois contre un, Fabregas marque le but tranquillement.

15:34 - L'arrêt de Bolzinger (4-1) Bolzinger signe son premier arrêt du match. Sur la relance, Mem prend de vitesse la défense portugaise pour creuser l'écart en faveur de l'équipe de France.

15:32 - Lenne ajuste au premier poteau (3-1) Sur l'aile droite, Lenne, malgré le peu d'élan au moment de tir, loge son shoot au premier poteau. C'est parfait.

15:32 - Lenne ajuste au premier poteau (3-1) Sur l'aile droite, Lenne, malgré le peu d'élan au moment de tir, loge son shoot au premier poteau. C'est parfait.

15:31 - Mem lance les hostilités (2-0) Plein axe, Mem prend la responsabilité du premier tir. En puissance, il ouvre le score. Après une perte de balle d'Iturriza, Descat file au but. Bon début de match des Bleus !

15:30 - C'est parti ! Début de ce France - Portugal, rencontre capitale pour le futur de l'équipe de France dans l'Euro de handball 2026 !

15:28 - Coup d'envoi imminent Après les deux hymnes, les deux sélections prennent place sur le terrain. Le début de ce France - Portugal est imminent.

15:24 - Les arbitres de France - Portugal Ce France - Portugal sera arbitré par un duo d'arbitres bosniens : Amar Konjičanin et Dino Konjičanin.

15:15 - Le meilleur résultat du Portugal dans un Euro Le Portugal n'a jamais remporté de titre majeur dans son histoire. Dans un Euro, le meilleurs résultat de cette sélection remonte à 2020 avec une 6e place.

15:06 - Les Portugais jouant en France Dans l'effectif du Portugal, deux joueurs évoluent en France : l’arrière gauche Miguel Neves (Saint-Raphaël Var Handball) et l’ailier droit Antonio Areia (Tremblay-en-France).

14:57 - Des confrontations équilibrées Depuis 2020, les débats sont quasiment toujours équilibrés entre ces deux sélections. Trois victoires pour le France, deux pour le Portugal. Les Bleus restent d'ailleurs sur deux succès consécutifs, dont la dernière lors des championnats du monde 2025 (35-34).

14:48 - Les Portugais en dangereux outsiders En face, le Portugal, nation montante du handball, est accrocheur dans cet Euro de handball 2026. Plus encore, les Portugais ont battu le Danemark plus tôt dans la compétition avant de tomber sur le fil face à l'Allemagne (32-30).

14:39 - Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur Après la défaite face au Danemark (29-32), les Bleus sont désormais dos au mur dans le Groupe 1. Pour encore espérer se placer dans les deux premières places qualificatives pour le dernier carré, l'équipe de France doit absolument l'emporter aujourd'hui.