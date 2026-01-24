France - Portugal : dos au mur, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur pour espérer le dernier carré

Défaits face au Danemark (29-32), les Bleus doivent l'emporter face au Portugal, ce samedi à 15h30, pour encore croire aux demi-finales de l'Euro de handball.

Au terme d'une rencontre au sommet face au Danemark, la défaite a fait mal à l'équipe de France qui se retrouve désormais dos au mur pour espérer une qualification pour les demi-finales de cet Euro de handball. Actuellement 3e du groupe 1, qui comprend aussi l'Allemagne, l'équipe de France a grillé son joker en vue des deux premières places qualificatives pour le dernier carré. Aymeric Minne a d'ailleurs confié l'urgence de la situation pour L'Equipe : "Maintenant, on n'a plus le choix. On a trois matches à jouer qui sont comme un 16e de finale, un 8e, et un quart. Ça va être des gros rendez-vous, il va falloir récupérer car ce match a été hyper intense".

Le premier rendez-vous est donc pris face au Portugal, ce samedi à 15h30 dans la Jyske Bank Boxen d'Herning. Les Portugais ne sont pas des adversaires à prendre à la légère, eux qui ont fait tomber ces mêmes Danois dans le tournoi (29-31) avant de perdre sur le fil face à l'Allemagne (32-30). Cette nation montante du handball sait qu'avec un bon résultat face à l'équipe de France, elle pourrait vraiment croire à une qualification pour les demi-finales. Le Portugal a déjà battu la France, c'était lors des qualification pour les JO en 2021 (29-28), mais reste sur deux défaites consécutives face aux Tricolores.

A quelle heure débute France - Portugal ?

Le coup d'envoi de France - Portugal sera donné ce samedi à 15h30 à Herning.

Sur quelle chaîne suivre France - Portugal ?

France - Portugal est à retrouver en clair sur France 4 et sur BeINSports 1.