DIRECT. Espagne - France : une entame de match bien difficile pour les Bleus, suivez la rencontre

La France affronte l'Espagne ce lundi à l'occasion du troisième match du tour principal de l'Euro 2026 de handball. Les Bleus sont presque condamnés au succès pour espérer rejoindre le dernier carré. Suivez le match en direct.

18:24 - Barufet est en feu (15-11) À six sur six face à Bolzinger, Barufet est le facteur X de cette équipe espagnole qui s'appuie énormément sur son ailier.

18:22 - L'écart se creuse (14-9) L'équipe de France est méconnaissable depuis quelques minutes et l'écart commence à être conséquent. Attention à ne pas couler avant le retour aux vestiaires.

18:21 - Ça passe pour Descat (12-9) Muets depuis plusieurs minutes, les Bleus retrouvent le chemin des filets par l'intermédiaire de Descat. La France stoppe enfin l'hémorragie.

18:19 - La réussite fuit les Bleus (11-8) Et le poteau repousse la frappe de Descat qui avait été trouvé sur l'aile gauche.

18:18 - "En mettre un peu plus" (11-8) Guillaume Gille a été très clair dans ce temps mort. Les Bleus manquent d'engagement depuis le coup d'envoi de cet Espagne - France. Les Espagnols en profitent bien.

18:17 - Le plus gros écart de cet Espagne - France (11-8) Et ça fait désormais trois buts d'avance pour l'Espagne. Guillaume Gille grille déjà son temps mort dans ce premier acte.

18:16 - Encore un +2 pour les Espagnols (10-8) La France concède trois buts de suite et laisse encore l'Espagne prendre deux longueurs d'avance dans une première période bien difficile.

18:15 - Fin du premier quart d'heure (9-8) Après 15 minutes de disputées dans cet Espagne - France, les deux nations sont engagées dans un véritables bras de fer.

18:13 - La France repasse devant (7-8) Nouveau changement de leader dans cet Espagne - France. Descat continue son 100% dans cet Euro sur les jets de sept mètres.

18:11 - Barufet encore trouvé (7-6) Insolent de réalisme, Barufet marque, lui aussi, un deuxième but consécutif et refait passer les Ibériques devant.

18:10 - Minne enchaine (6-6) Deuxième but de suite pour l'arrière français qui commence à ajuster la mire dans cet Espagne - France.

18:09 - Cette fois, elle passe (6-5) Nouvelle roucoulette tentée par les Espagnols. Cette fois, c'est Barufet qui s'y colle et qui la réussit. L'Espagne repasse devant la France.

18:07 - La France revient (4-4) Après une roucoulette repoussée par le poteau, Prandi marque de l'autre côté après une jolie feinte de passe.

18:06 - +2 pour l'Espagne (4-2) Premier écart de cette rencontre. Gurri se fraie un chemin aux abords de la zone et marque son premier but.

18:05 - Une première dans ce match (3-2) Pour la première fois de cet Espagne - France, les Ibériques prennent l'avantage.

18:04 - Minne en échec (2-2) Un peu de maladresse depuis le début de cet Espagne - France. Cette fois, c'est Minne qui manque le cadre.

18:03 - Les premiers buts (1-2) Ça s'agit dans cet Espagne - France avec les trois premiers buts de la rencontre. Fabregas marque les deux premiers buts français.

18:02 - Les défenses prennent le dessus (0-0) Après les deux premières possessions, les défenses ont pris le meilleur sur les attaques. La France récupère le ballon.

18:00 - Espagne - France débute ! Match décisif pour la suite de cet Euro 2026 de handball. Les Bleus doivent s'imposer face à l'Espagne pour garder la deuxième place de la poule 1 de ce tour principal.

17:56 - Les hymnes retentissent ! À quelques minutes du coup d'envoi de cet Espagne - France, les deux nations sont entrées sur la parquet et entonnent leurs hymnes nationaux.

17:49 - La compo des Bleus La composition des Bleus dans cet Espagne - France : Bolzinger, Mem, Minne, Prandi, Lenne, Fabregas, Descat

17:42 - Un bilan équilibré L'Espagne et la France se sont déjà rencontrées à 87 reprises et le bilan est très équilibré. Les Bleus ont remporté 41 matchs contre 37 défaites et neuf matchs nuls.

17:35 - Vers des caps symboliques ! Deux joueurs de l'équipe de France peuvent, à l'occasion de cet Espagne - France, atteindre un chiffre symbolique. Nicolas Tournat (295 buts) et Elohim Prandi (195) sont proches du 300e et 200e but respectif.

17:28 - "Un match un peu particulier" "J’ai la sensation qu’un Espagne - France est toujours un match un peu particulier pour les deux équipes", a estimé l'entraineur adjoint de l'équipe de France Yohan Delattre qui a aussi expliqué que le handball espagnol était bien différent de celui des Scandinaves contre qui l'équipe de France évolue très souvent.