Espagne - France : une grande pression sur les Bleus, chaîne TV et heure

La France affronte l'Espagne ce lundi à l'occasion du troisième match du tour principal de l'Euro 2026 de handball. Les Bleus sont presque condamnés au succès pour espérer rejoindre le dernier carré.

L'Espagne n'y arrive décidément pas. Après avoir gagné ses deux premiers matchs de cet Euro 2026 de handball, les Espagnols font du surplace et ont enchainé trois défaites de suite qui les éliminent déjà de la compétition. Avec aucun point dans ce tour principal ils ne peuvent plus espérer intégrer le top 2 de ce groupe 1 qui qualifie pour le dernier carré. Pourtant, ils n'étaient, à chaque fois, pas loin de s'imposer. Défaits de deux points contre l'Allemagne, ils se sont ensuite inclinés d'un petit point contre la Norvège.

Pour la France, la situation est bien plus confortable mais pas encore idéale. Les Bleus sont deuxièmes de ce groupe 1 à deux points de l'Allemagne, leader. Problème : le Danemark est à égalité de points avec la France qui sent le souffle des hôtes de la compétition dans leur nuque. Une contre-performance contre les Espagnols ce lundi soir les condamneraient à être dos au mur avant le dernier match face à l'Allemagne ce mercredi.

Dans ce tour principal, les Bleus peuvent s'appuyer sur deux performances solides. Même s'ils ont été battus par le Danemark (29-32), leur prestation a été plus que correcte. Elle a été encore plus convaincante face au Portugal avec une large victoire 46-38. "Cette défaite va nous donner encore plus les crocs" assurait alors Guillaume Gille, le sélectionneur français, après le revers face aux Danois.

A quelle heure débute le match Espagne - France ?

Le match Espagne - France débutera à 18h ce lundi. Il se déroulera au Jyske Bank Boxen de Herning au Danemark.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Espagne - France ?

Deux chaines diffuseront cet Espagne - France. Bein Sports 1 et France 4 diffuseront cet Espagne - France.

Quelle diffusion streaming pour le match Espagne - France ?

Bein Connect, Canal+ et France.TV diffuseront cet Espagne - France.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Espagne - France ?

Betclic : Espagne 5,95 / Nul 12,25 / France 1,16

Unibet : Espagne 6,25 / Nul 13 / France 1,17

Winamax : Espagne 6,25 / Nul 13 / France 1,17