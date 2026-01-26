JO 2026 : cette règle absurde qui prive Pinturault et d'autres skieurs français de Jeux Olympiques à Milan Cortina

La liste des skieurs français sélectionnés pour les JO d'hiver 2026 a été dévoilée. Elle s'est transformée en casse-tête et prive plusieurs skieurs, dont Alexis Pinturault, de Jeux Olympiques en raison d'une règle bien peu compréhensible.

Le couperet est tombé à moins de deux semaines du début des Jeux Olympiques 2026 : Alexis Pinturault, triple médaillé olympique, n'ira pas à Milan-Cortina avec l'équipe de France. La faute à des résultats décevants en Coupe du monde depuis le début de l'hiver et son retour de blessure mais aussi à une nouvelle règle qui laisse perplexe plus d'un observateur du ski alpin.

"Injuste", "pas logique", "un système arbitraire"... Tout le week-end à Kitzbühel, célèbre étape de la Coupe du monde de ski alpin, les réactions se sont multipliées au micro d'Eurosport. Le sujet ? Le quota de skieurs alloué à l'équipe de France pour ces JO 2026. La donne était connue depuis plusieurs jours. Avec 8 places chez les dames et 7 seulement chez les messieurs, il y allait avoir des déçus et des frustrés. Alexis Pinturault en a fait les frais, mais pas seulement lui.

Car, à chaque week-end de Coupe du monde, le constat est le même : l'équipe masculine est aux avant-postes, joue la victoire ou des podiums pendant que l'équipe féminine est plus à la peine, seulement portée par la régularité et la polyvalence de Romane Miradoli en vitesse. Le changement de règle a donc particulièrement favorisé l'équipe dames, mais pénalisé les messieurs. Ces derniers étaient encore 11 à Pékin en 2022. C'est d'ailleurs le quota maximal cette année : 22 skieurs par nation, 11 hommes, 11 femmes. Un total dont les Suisses ont pu bénéficier, car particulièrement dominateurs en Coupe du monde, mais aussi les Autrichiens. Pas les Bleus, ni même les Italiens, pourtant en forme et qui skieront à domicile. Ils auront 21 skieurs au départ, dont "seulement" 10 hommes... A l'inverse, le Brésil, porté par la naturalisation de l'ex-Norvégien Lucas Braathen, a 3 quotas... pour un seul skieur de haut-niveau.

Des JO 2026 bridés par une règle absurde

D'où vient ce quota qui bride les JO 2026 ? La FIS prend en compte les résultats depuis 2024, mais les règles favorisent à la fois les skieurs de pays émergents aux moins bons résultats mais qui font partie de l'image des Jeux, et les skieurs plus polyvalents. Pas vraiment le fort des Bleus, qui comptent plutôt sur de purs spécialistes comme Clément Noël, engagé seulement en slalom et 2e du classement de la Coupe du monde de la spécialité.

Quel est justement notre bilan en Coupe du monde ? Si les Bleus sont loin de la razzia suisse portée notamment par l'ogre Marco Odermatt, capable de gagner dans trois disciplines, ils comptent tout de même de solides accessits chez les messieurs après le prestigieux rendez-vous de Kitzbühel ce week-end : 3 victoires en slalom en 9 courses (2 pour la révélation Paco Rassat, 1 pour le champion olympique en titre Clément Noël) auxquelles il faut ajouter plusieurs podiums en slalom comme dans les autres disciplines. On en compte 5 en tout (Noël 2e du slalom de Levi et 2e à Alta Badia, Rassat 3e du slalom de Madonna di Campiglio, Léo Anguenot 3e du géant d'Adelboden, Maxence Muzaton 3e de la descente de Kitzbühel).

Si l'argument du résultat pouvait s'entendre pour l'équipe féminine en panne de podiums, l'équipe masculine avait donc quelques arguments à faire valoir... Avec ces quotas, la FIS favorise aussi l'élargissement à d'autres pays pour garantir une certaine universalité aux Jeux Olympiques. Une règle qui fait là aussi débat dans le monde un peu fermé du ski alpin. Aux JO, les niveaux seront plus disparates, de quoi gâcher le spectacle ? "Je préfère voir des skieurs qui sont dans les 15 ou les 30 meilleurs mondiaux que quelqu'un d'un pays plus exotique et d'un niveau troisième étoile", a ainsi tranché sans langue de bois Yohann Clarey, vice-champion olympique de descente en titre et désormais consultant sur Eurosport.

Ce qui a scellé le sort d'Alexis Pinturault pour ces JO 2026

Si pour ces JO 2026 la FIS entend privilégier la polyvalence pour justifier ces nouvelles règles, celle-ci a justement fait la force d'Alexis Pinturault durant de nombreuses saisons. Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2021 a ramené de nombreuses médailles en combiné, dont une aux JO (l'argent, en plus de deux en bronze en géant). Mais cette année, le format a changé pour une compétition par équipe associant un slalomeur à un descendeur. Les sélectionneurs ont donc à la fois joué sur la forme du moment et sur cette épreuve pour se tourner vers des spécialistes des piquets ou de la vitesse. Cela expliquerait ainsi la présence de Steven Amiez, pur slalomeur, en difficulté ces dernières semaines.

D'autres Français sont absents de la délégation française de ces JO de Milan Cortina comme Victor Muffat-Jeandet, solide outsider en slalom, où il figure parmi les 15 meilleurs mondiaux, Thibaut Favrot souvent placé en Géant, ou Matthieu Bailet, 5e du Super-G à Val Gardena. Ce faible quota prive aussi des espoirs bleus d'une première expérience olympique. On pense à Alban Elezzi Cannaferina, vrai espoir bleu, 12e à Kitzbühel dimanche, et qui aurait pu y prendre des repères, quatre ans avant les JO 2030 à domicile. Pour ces JO, les Bleus auront déjà 4 quotas garantis en tant que pays hôte... Si les règles de la fédération internationale de ski, la FIS, ne changent pas d'ici là.