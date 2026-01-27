JO 2026 : une place en plus aux Jeux Olympiques de Milan Cortina, Pinturault sauvé ? Quand tombera la réponse ?

Après l'annonce de la liste des skieurs français sélectionnés pour les JO d'hiver 2026 lundi, une nouvelle inattendue est tombée dans la soirée. Elle permet de repêcher un skieur qui pourrait être Alexis Pinturault. Le triple médaillé olympique ne manque toutefois pas de rivaux pour récupérer ce billet olympique pour Milan Cortina.

Alexis Pinturault sera-t-il sauvé in-extremis pour disputer ses 4e Jeux Olympiques à Milan Cortina ? Lundi, le couperet était tombé à moins de deux semaines du début des JO 2026 : Alexis Pinturault, triple médaillé olympique, n'était pas dans la liste des sélectionnés de l'équipe de France de ski alpin pour ces Jeux Olympiques en Italie. Mais dans la soirée, une nouvelle inattendue est tombée : la France a finalement récupéré un de ces précieux "quotas" attribués par la fédération internationale de ski sur la base de critères pas très simples à analyser. Un pays encore inconnu a finalement décidé de laisser une place, que les Bleus ont récupéré.

Dans la foulée, la fédération française de ski a annoncé que le nom de l'heureux élu ne sera pas connu tout de suite ! Il faudra pour cela attendre les deux épreuves prévues en ce milieu de semaine : un slalom géant mardi soir et un slalom mercredi soir sur la piste autrichienne de Schladming. Sous-entendu, les Bleus qui convoitent encore cette ultime ticket olympique devront briller sur la Planai, la piste qui accueille chaque année un prestigieux slalom et un Géant.

Qui est en lice ? Sur le papier, tous les engagés français, sauf les skieurs déjà qualifiés ! Léo Anguenot en géant, Clément Noël, Paco Rassat et Steven Amiez en slalom ont déjà leur billet pour les JO de Milan Cortina. Pour tous les autres, tout est encore possible... dont Alexis Pinturault ! En panne de résultats, le skieur de Courchevel est jugé en forme aux entraînement selon le staff et les indiscrétions de Ski Chrono.

Le triple médaillé olympique n'est toutefois pas favori pour récupérer ce dernier billet pour les JO de Milan Cortina. Thibaut Favrot, régulier en géant depuis plusieurs saisons, paraît tout désigné mais se retrouve sous pression, lui qui s'est déjà fait souffler son billet par Léo Anguenot, auteur du seul podium français en slalom géant cette saison. Le jeune (et polyvalent) Alban Elezzi Cannaferina, 12e de la descente de Kitzbühel samedi pour sa première sur la terrifiante piste de la Streif, est aussi engagé en géant ce mardi et peut encore bousculer la hiérarchie. Ce ne sera toutefois pas fini car l'expérimenté Victor Muffat-Jeandet n'a pas dit son dernier mot ! Placé dans les 15 meilleurs mondiaux en slalom, il sera bien au départ mercredi du slalom, toujours à Schladming. Le dernier billet pour les JO devrait se jouer entre ces trois hommes. De quoi éteindre la polémique née de ce quota réduit et de l'absence annoncée d'Alexis Pinturault ?

Les quotas de la discorde

"Injuste", "pas logique", "un système arbitraire"... Tout le week-end à Kitzbühel, célèbre étape de la Coupe du monde de ski alpin, les réactions se sont multipliées au micro d'Eurosport. Le sujet ? Le quota de skieurs alloué à l'équipe de France pour ces JO 2026. La donne était connue depuis plusieurs jours. Avec 8 places chez les dames et 7 seulement chez les messieurs, il y allait avoir des déçus et des frustrés. Alexis Pinturault en a fait (provisoirement ?) les frais, mais pas seulement lui.

Car, à chaque week-end de Coupe du monde, le constat est le même : l'équipe masculine est aux avant-postes, joue la victoire ou des podiums pendant que l'équipe féminine est plus à la peine, seulement portée par la régularité et la polyvalence de Romane Miradoli en vitesse. Le changement de règle a donc particulièrement favorisé l'équipe dames, mais pénalisé les messieurs. Ces derniers étaient encore 11 à Pékin en 2022. C'est d'ailleurs le quota maximal cette année : 22 skieurs par nation, 11 hommes, 11 femmes. Un total dont les Suisses ont pu bénéficier, car particulièrement dominateurs en Coupe du monde, mais aussi les Autrichiens. Pas les Bleus, ni même les Italiens, pourtant en forme et qui skieront à domicile. Ils auront 21 skieurs au départ, dont "seulement" 10 hommes... A l'inverse, le Brésil, porté par la naturalisation de l'ex-Norvégien (et polyvalent) Lucas Braathen, a hérité de 3 quotas... pour un seul skieur de haut-niveau.

Des JO 2026 bridés par une règle absurde

D'où vient ce quota qui bride les JO 2026 ? La FIS prend en compte les résultats depuis 2024, mais les règles favorisent à la fois les skieurs de pays émergents aux moins bons résultats mais qui font partie de l'image des Jeux, et les skieurs plus polyvalents. Pas vraiment le fort des Bleus, qui comptent plutôt sur de purs spécialistes comme Clément Noël, engagé seulement en slalom et 2e du classement de la Coupe du monde de la spécialité.

Quel est justement notre bilan en Coupe du monde ? Si les Bleus sont loin de la razzia suisse portée notamment par l'ogre Marco Odermatt, capable de gagner dans trois disciplines, ils comptent tout de même de solides accessits chez les messieurs après le prestigieux rendez-vous de Kitzbühel ce week-end : 3 victoires en slalom en 9 courses (2 pour la révélation Paco Rassat, 1 pour le champion olympique en titre Clément Noël) auxquelles il faut ajouter plusieurs podiums en slalom comme dans les autres disciplines. On en compte 5 en tout (Noël 2e du slalom de Levi et 2e à Alta Badia, Rassat 3e du slalom de Madonna di Campiglio, Léo Anguenot 3e du géant d'Adelboden, Maxence Muzaton 3e de la descente de Kitzbühel).

Si l'argument du résultat pouvait s'entendre pour l'équipe féminine en panne de podiums, l'équipe masculine avait donc quelques arguments à faire valoir... Avec ces quotas, la FIS favorise aussi l'élargissement à d'autres pays pour garantir une certaine universalité aux Jeux Olympiques. Une règle qui fait là aussi débat dans le monde un peu fermé du ski alpin. Aux JO, les niveaux seront plus disparates, de quoi gâcher le spectacle ? "Je préfère voir des skieurs qui sont dans les 15 ou les 30 meilleurs mondiaux que quelqu'un d'un pays plus exotique et d'un niveau troisième étoile", a ainsi tranché sans langue de bois Yohann Clarey, vice-champion olympique de descente en titre et désormais consultant sur Eurosport.

Ce qui avait scellé le sort d'Alexis Pinturault pour ces JO 2026, finalement repêché ?

Si pour ces JO 2026 la FIS entend privilégier la polyvalence pour justifier ces nouvelles règles, celle-ci a justement fait la force d'Alexis Pinturault durant de nombreuses saisons. Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2021 a ramené de nombreuses médailles en combiné, dont une aux JO (l'argent, en plus de deux en bronze en géant). Mais cette année, le format a changé pour une compétition par équipe associant un slalomeur à un descendeur. Les sélectionneurs ont donc à la fois joué sur la forme du moment et sur cette épreuve pour se tourner vers des spécialistes des piquets ou de la vitesse. Cela expliquerait ainsi la présence de Steven Amiez, pur slalomeur, en difficulté ces dernières semaines.

D'autres Français étaient absents de l'annonce de la délégation française de ces JO de Milan Cortina comme Victor Muffat-Jeandet, solide outsider en slalom, où il figure parmi les 15 meilleurs mondiaux, Thibaut Favrot souvent placé en Géant, ou Matthieu Bailet, 5e du Super-G à Val Gardena. Ce faible quota privait aussi des espoirs bleus d'une première expérience olympique. On pense à Alban Elezzi Canneferina, à la progression éclair en Coupe du monde et qui aurait pu y prendre des repères, quatre ans avant les JO 2030 à domicile. Pour ces JO, les Bleus auront déjà 4 quotas garantis en tant que pays hôte... Si les règles de la fédération internationale de ski, la FIS, ne changent pas d'ici là ! Le dernier billet finalement rendu disponible lundi soir par le retrait d'une équipe inconnue s'annonce donc très disputé.