DIRECT. France - Allemagne : les Bleus au bord de l'élimination, suivez le match
Pour atteindre le dernier carré de l'EHF EURO 2026, l'équipe de France doit obligatoirement s'imposer ce mercredi face à l'Allemagne. Un ultime duel du Tour principal aux allures de véritable quart de finale. Suivez le match en direct.
19:26 - Les Bleus explosent ! (32-36, 58e)
Descat trouve la barre. Grgic marque en contre-attaque. Guillaume Gille pose un temps mort. Les Bleus vont disparaître de l'Euro !
19:24 - Grgic glace les Bleus (32-34, 57e)
Quel tir de Marko Grgic qui trompe Desbonnet. Dans la foulée, Hugo Descat entretient l'espoir.
19:23 - Mem s'en veut ! (31-33, 55e)
Balle de +3 pour l'Allemagne après un tir à rebond de Dika Mem qui trouve la barre de Wolff. Deux minutes pour Kohlbacher pour une mauvaise défense sur Briet.
19:20 - Retour gagnant (31-32, 54e)
Sorti sur blessure il y a quelques minutes, Dika Mem envoie un missile dans les cages allemandes.
19:20 - Nouvel écart (30-32, 54e)
Guillaume Gille pose un temps mort après un but de Grgic qui redonne deux buts d'avance à l'Allemagne !
19:18 - Comme un symbole ! (30-31, 53e)
Après une nouvelle parade de Desbonnet, les Bleus ont une balle d'égalisation ! Superbement servi, Nicolas Tournat trouve la hanche d'Andreas Wolff.
19:17 - Un but ! (30-31, 52e)
Fin de match haletante à venir ! Après une parade de Rémi Desbonnet, Aymeric Minne trompe une deuxième fois coup sur coup Andreas Wolff.
19:16 - Minne à toute vitesse (29-31, 52e)
Après un but au poste de Franz Semper, Aymeric Minne remonte le terrain et enfonce Wolff.
19:15 - L'Allemagne s'en sort (28-30, 51e)
Alors que ses joueurs avaient perdu le ballon, le sélectionneur allemand pose un temps-mort.
19:14 - Bos trouve le poteau (28-30, 51e)
Après une récupération de Thibaud Briet, les Bleus ont une balle de -1. Julien Bos trouve le poteau droit d'Andreas Wolff. Quel manque de précision pour les Bleus sur ces balles de -1 ou d'égalisation depuis le début du match.
19:13 - Entrée soignée (28-30, 50e)
Alors qu'il a fait son retour, Andreas Wolff met Thibaud Briet en échec.
19:12 - Lichtlein trompe Desbonnet (28-30, 49e)
Après une défense en zone de Descat, Nils Lichtlein trompe Rémi Desbonnet sur jet de sept mètres.
19:11 - Les arbitres ne voient rien ! (28-29, 48e)
Les buts s'enchaînent dans cette rencontre à l'image d'un tir au poste de Hugo Descat qui a pris le ballon en dehors des limites du terrain.
19:09 - Bos complètement pris (26-28, 47e)
Les Bleus reviennent à un but grâce à Dika Mem. Dans la foulée, les Allemands marquent grâce à un mauvais repli de Julien Bos.
19:08 - Fabregas pris (24-27, 46e)
Beau décalage de Knorr pour Uscins qui prend l'intervalle 1-2 et trompe Desbonnet.
19:07 - Fabregas trouve la faille ! (24-26 45e)
Au bord de la perte de balle, les Bleus trouvent la faille grâce à Ludovic Fabregas.
19:06 - Changement de ballon (23-26, 44e)
Il reste plus de quinze minutes à disputer alors que les Bleus sont à -3.
19:05 - Briet exulte (22-26, 43e)
Jet de sept mètre obtenu par Thibaud Briet qui exulte et hanrague ses partenaires.
19:04 - Zerbe dans un angle fermé (22-26, 43e)
Quel but de Lukas Zerbe qui dans un angle très fermé, trouve les filets tricolores.
19:03 - Les arbitres ferment les yeux (22-25, 42e)
Le duo serbe ne siffle pas des fautes qui auraient pu être sifflées, à l'image d'une faute sur Ludovic Fabregas qui était passé.
19:01 - Bos entre en jeu (21-24, 40e)
Échec de Ludovic Fabregas et Lukas Zerbe remet l'Allemagne à +4. Après deux échecs, Yanis Lenne cède sa place à Julien Bos.
Le match France - Allemagne, comptant pour la dernière journée du tour principal du championnat d'Europe de handball, a été fixé le mercredi 28 janvier 2026 à 18h, à la Jyske Bank Boxen de Herning au Danemark. Vous pouvez suivre ce match en direct sur les chaînes BeIN Sports 1 et sur France 4, en clair. Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner cette rencontre aussi via l'application MyCanal ou via France.tv.