DIRECT. France - Allemagne : les Bleus au bord de l'élimination, suivez le match

Pour atteindre le dernier carré de l'EHF EURO 2026, l'équipe de France doit obligatoirement s'imposer ce mercredi face à l'Allemagne. Un ultime duel du Tour principal aux allures de véritable quart de finale. Suivez le match en direct.

19:26 - Les Bleus explosent ! (32-36, 58e) Descat trouve la barre. Grgic marque en contre-attaque. Guillaume Gille pose un temps mort. Les Bleus vont disparaître de l'Euro !

19:24 - Grgic glace les Bleus (32-34, 57e) Quel tir de Marko Grgic qui trompe Desbonnet. Dans la foulée, Hugo Descat entretient l'espoir.

19:23 - Mem s'en veut ! (31-33, 55e) Balle de +3 pour l'Allemagne après un tir à rebond de Dika Mem qui trouve la barre de Wolff. Deux minutes pour Kohlbacher pour une mauvaise défense sur Briet.

19:22 - Uscins répond (31-33, 55e) Quel tir merveilleux de Renars Uscins !

19:20 - Retour gagnant (31-32, 54e) Sorti sur blessure il y a quelques minutes, Dika Mem envoie un missile dans les cages allemandes.

19:20 - Nouvel écart (30-32, 54e) Guillaume Gille pose un temps mort après un but de Grgic qui redonne deux buts d'avance à l'Allemagne !

19:18 - Comme un symbole ! (30-31, 53e) Après une nouvelle parade de Desbonnet, les Bleus ont une balle d'égalisation ! Superbement servi, Nicolas Tournat trouve la hanche d'Andreas Wolff.

19:17 - Un but ! (30-31, 52e) Fin de match haletante à venir ! Après une parade de Rémi Desbonnet, Aymeric Minne trompe une deuxième fois coup sur coup Andreas Wolff.

19:16 - Minne à toute vitesse (29-31, 52e) Après un but au poste de Franz Semper, Aymeric Minne remonte le terrain et enfonce Wolff.

19:15 - L'Allemagne s'en sort (28-30, 51e) Alors que ses joueurs avaient perdu le ballon, le sélectionneur allemand pose un temps-mort.

19:14 - Bos trouve le poteau (28-30, 51e) Après une récupération de Thibaud Briet, les Bleus ont une balle de -1. Julien Bos trouve le poteau droit d'Andreas Wolff. Quel manque de précision pour les Bleus sur ces balles de -1 ou d'égalisation depuis le début du match.

19:13 - Entrée soignée (28-30, 50e) Alors qu'il a fait son retour, Andreas Wolff met Thibaud Briet en échec.

19:12 - Lichtlein trompe Desbonnet (28-30, 49e) Après une défense en zone de Descat, Nils Lichtlein trompe Rémi Desbonnet sur jet de sept mètres.

19:11 - Les arbitres ne voient rien ! (28-29, 48e) Les buts s'enchaînent dans cette rencontre à l'image d'un tir au poste de Hugo Descat qui a pris le ballon en dehors des limites du terrain.

19:09 - Bos complètement pris (26-28, 47e) Les Bleus reviennent à un but grâce à Dika Mem. Dans la foulée, les Allemands marquent grâce à un mauvais repli de Julien Bos.

19:09 - Deuxième but (25-27, 46e) Deuxième but pour Ayemric Minne.

19:08 - Fabregas pris (24-27, 46e) Beau décalage de Knorr pour Uscins qui prend l'intervalle 1-2 et trompe Desbonnet.

19:07 - Fabregas trouve la faille ! (24-26 45e) Au bord de la perte de balle, les Bleus trouvent la faille grâce à Ludovic Fabregas.

19:06 - Ça s'envole pour Uscins ! (23-26, 44e) Balle de -2 pour les Bleus !

19:06 - Changement de ballon (23-26, 44e) Il reste plus de quinze minutes à disputer alors que les Bleus sont à -3.

19:05 - Briet exulte (22-26, 43e) Jet de sept mètre obtenu par Thibaud Briet qui exulte et hanrague ses partenaires.

19:04 - Zerbe dans un angle fermé (22-26, 43e) Quel but de Lukas Zerbe qui dans un angle très fermé, trouve les filets tricolores.

19:03 - Les arbitres ferment les yeux (22-25, 42e) Le duo serbe ne siffle pas des fautes qui auraient pu être sifflées, à l'image d'une faute sur Ludovic Fabregas qui était passé.

19:02 - Briet répond (22-25, 40e) But de Thibaud Briet qui remet les Bleus à -3.