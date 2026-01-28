France - Allemagne : "Montrer un autre visage"... En quête des demies, les Bleus face à leur destin, heure et chaîne TV

Pour atteindre le dernier carré de l'EHF EURO 2026, l'équipe de France doit obligatoirement s'imposer ce mercredi face à l'Allemagne. Un ultime duel du Tour principal aux allures de véritable quart de finale pour deux formations très ambitieuses.

La victoire ou le retour à la maison. Ce mercredi, les Bleus n'ont pas le choix et affrontent l'Allemagne avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Après avoir lourdement chuté contre l'Espagne lundi soir (36-32), les joueurs de Guillaume Gille ont encore la possibilité de rejoindre le dernier carré du championnat d'Europe de handball. Pour cela, la victoire est impérative ce mercredi contre les Allemands. Si les Bleus sont 3e à 2 points de leur adversaire du soir, une victoire leur permettrait de passer 2e en raison du goal-average particulier et d'un succès lors de la confrontation directe.

Pour l'emporter, Dika Mem et ses partenaires n'ont pas le choix, ils vont devoir mettre tous les ingrédients nécessaires qui ont manqué face à l'Espagne : "La dimension tactique est importante dans la préparation de l'Allemagne, mais comme à chaque match. Et c'est vrai que si on fait référence à notre dernier match, on était en difficulté face aux différentes orientations défensives de l'Espagne. La dimension tactique est une donnée à prendre en compte au même titre que l'engagement, que l'attitude. Le jeu proposé par l'Allemagne se rapproche un petit peu plus des pays scandinaves ou est un peu moins atypique par rapport à ce que peut présenter parfois l'Espagne. Est-ce que ça nous convient mieux ? Réponse demain parce que je trouve que les Allemands sont aussi en capacité à être dans du classique, du robuste, mais aussi de présenter des intentions défensives à la fois individuelles et collectives qui peuvent être perturbantes", a souligné Yohan Delattre, entraîneur adjoint.

Pour le membre du staff de Guillaume Gille, les deux nations sont sous pression : "Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là pour les Allemands parce que j'ai trop peu de connaissances de leur environnement, même si je perçois qu'ils baignent dans un environnement médiatique assez conséquent. En ce qui nous concerne, bien entendu le match de l'Espagne, mais surtout notre prestation, nous rajoute quelque chose en plus, de montrer un autre visage. Il y a une forme de revanche, un petit goût amer derrière… Il n'empêche que, même si on avait battu l'Espagne, on se devait de faire un résultat positif contre l'Allemagne. Donc on savait très bien qu'en bout de ligne de ce tour principal, ce match était un quart de finale".

Dernier souvenir douloureux

La dernière confrontation entre les deux nations a eu lieu aux Jeux olympiques de Paris 2024. En prolongations, les Bleus s'étaient inclinés (34-35) après une fin de match douloureuse. Alors qu'ils menaient 29-28 à dix secondes de la fin du match, les Français avaient subi une égalisation après une perte de balle de Dika Mem qui en porte encore les cicatrices : "J'en parle quand on me pose des questions, mais sinon c'est vraiment derrière moi. Depuis les JO, France - Allemagne est un match qui sera toujours particulier pour moi. J'aurai envie de gagner et de bien jouer. Parfois ce sera le cas, parfois non. J'espère que oui ce mercredi". Aujourd'hui, les deux nations se retrouvent pour la 59e fois et la France mène 28-23 (pour 7 nuls).

À quelle heure débute France - Allemagne ?

Le coup d'envoi du match de la dernière journée du tour principal du championnat d'Europe de handball opposant la France à l'Allemagne est prévu mercredi 28 janvier à 18h00 à la Jyske Bank Boxen de Herning (Danemark).

Sur quelle chaîne regarder France - Allemagne ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Europe de handball, BeIN Sports 1 diffusera le choc entre les Bleus et les Allemands. Le match décisif sera également retransmis en clair sur France 4.

Comment suivre France - Allemagne en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le dernier match des Bleus dans le tour principal de l'Euro de handball sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur France.tv.

Quel est le groupe de la France pour affronter l'Allemagne ?

Gardiens : Charles BOLZINGER (Montpellier HB) – Rémi DESBONNET (Montpellier HB) – Valentin KIEFFER (Chambéry Savoie Mont Blanc HB)

Charles BOLZINGER (Montpellier HB) – Rémi DESBONNET (Montpellier HB) – Valentin KIEFFER (Chambéry Savoie Mont Blanc HB) Ailiers gauches : Hugo DESCAT (One Veszprém) – Dylan NAHI (Industria Kielce) – Wallem PELEKA (Paris Saint Germain Handball)

Hugo DESCAT (One Veszprém) – Dylan NAHI (Industria Kielce) – Wallem PELEKA (Paris Saint Germain Handball) Arrières gauches : Thibaud BRIET (HBC Nantes) – Élohim PRANDI (Paris Saint Germain Handball) – Aymeric ZAEPFEL (PAUC Handball)

Thibaud BRIET (HBC Nantes) – Élohim PRANDI (Paris Saint Germain Handball) – Aymeric ZAEPFEL (PAUC Handball) Demi-centres : Aymeric MINNE (Nantes HB)

Aymeric MINNE (Nantes HB) Pivots : Ludovic FABREGAS (Cap, FC Barcelone) – Karl KONAN (Paris Saint Germain HB) – Nicolas TOURNAT (HBC Nantes)

Ludovic FABREGAS (Cap, FC Barcelone) – Karl KONAN (Paris Saint Germain HB) – Nicolas TOURNAT (HBC Nantes) Arrières droits : Julien BOS (HBC Nantes) – Dika MEM (FC Barcelone) – Melvyn RICHARDSON (Orlen Wisla Plock)

Julien BOS (HBC Nantes) – Dika MEM (FC Barcelone) – Melvyn RICHARDSON (Orlen Wisla Plock) Ailiers droits : Benoît KOUNKOUD (Industria Kielce) – Yanis LENNE (One Veszprém)

Quels sont les pronostics de France - Allemagne ?