Alberto Tomba : showman, surnom de "La Bomba" et palmarès XXL… Qui est le grand favori pour allumer la flamme des JO 2026 ?

Alberto Tomba est le sportif italien annoncé pour allumer la flamme des Jeux Olympiques 2026 de Milan-Cortina à l'issue de la cérémonie d'ouverture ce vendredi. Une évidence au vu du parcours de "La Bomba".

20 ans après les Jeux Olympiques de Turin où il avait été l’un des derniers relayeurs de la flamme olympique, Alberto Tomba aura-t-il cette fois les honneurs d'allumer lui-même la flamme des JO 2026 de Milan - Cortina ? Le skieur italien, âgé de 59 ans, était le grand favori selon la presse transalpine pour être le fameux ultime relayeur chargé d'embraser la vasque dans le célèbre stade de San Siro ce vendredi 6 février.

Pour ce rôle phare de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2026, son nom est associé à sa comparse et complice de ski alpin Déborah Compagnoni. Ce n'est pas une grande surprise : Alberto Tomba n'a pas beaucoup d'égal dans le monde du sport de neige et de glace en Italie. Et même du sport en général. Il fait même partie du Hall of Fame italien et incarne le sport italien des années 90 aux côtés de Déborah Compagnoni donc, et surtout du footballeur Roberto Baggio. Alberto Tomba, c'est une gueule, un fan club et des groupies dignes des stars du rock mais aussi avant tout un palmarès unique aux Jeux Olympiques.

50 victoires en Coupe du monde, 5 médailles olympiques dont 3 en or

Alberto Tomba compte pas moins de 4 participations aux JO de 1988 à 1998, pour 5 médailles remportées ! De Calgary en 1988, il ramène d'abord un fabuleux doublé slalom - slalom géant. 4 ans plus tard à Albertville, Tomba récidive en slalom géant et décroche l'argent en slalom, manquant cette fois de conserver son titre entre les piquets. A Lillehammer, profitant de JO placés seulement deux ans plus tard en 1994, à près de 30 ans, il empoche encore l'argent en slalom ! Nagano en 1998 fermera le bal, avec deux abandons.

La Coupe du monde lui sourit tout autant avec là aussi un appétit gargantuesque : 50 victoires en Coupe du monde, 8 petits globes de cristal récompensant le vainqueur du classement de la Coupe du monde (4 en géant, 4 en slalom) et un gros globe du classement général en 1995. "J'aime la victoire par dessus-tout'', glisse-t-il simplement au Monde en 1995. C'est un Français, Sébastien Amiez, qui le prive d'un nouveau globe en slalom en 1996. Des Français qu'il ne semblait pas beaucoup apprécier à la fin de sa carrière si on y croit son autobiographie. "J'étais fatigué. Stressé. Les entraînements, les compétitions, les voyages en voiture. La pression continue. Devoir toujours gagner. À la première chute, je devenais Alberto Tombola. Les Français écrivaient : "Et Tomba est tombé".

"Sex Bomb", tenues fluos et un surnom qui colle à la peau d'Alberto Tomba : "La Bomba"

Son talent, son physique imposant, son style explosif et son côté showman l'ont transformé en "Tomba La Bomba", un surnom né dès les années 80 qui ne le lâchera jamais vraiment. Derrière "La Bomba", se cache surtout un homme connu tant pour ses excès que pour sa gouaille. "Les discothèques ? Foutaise, j'avais des entraînements éreintants", osera tacler Alberto Tomba dans son autobiographie en réponse aux rumeurs et attaques subies sur son hygiène de vie. On n'a pourtant plus jamais revu un skieur avaler une part de pannetone entre deux courses ou se régaler de charcuterie à l'arrivée avec ses fans... Des fans bruyants, ennamourés et autant masculins que féminins.

La presse italienne ne l'aura d'ailleurs jamais lâché sur sa vie privée, sans que l'on sache vraiment si ça l'agaçait ou lui plaisait. "Si les actus n'existaient pas, elles étaient inventées. Ils ont écrit que j'avais une histoire avec Katarina Witt, la patineuse, juste parce qu'à Calgary, j'étais allé voir sa compétition. Ils m'appelaient Sex Bomb… quelles bêtises !", confiera-t-il ensuite, toujours dans son autobiographie.

Tomba, c'est aussi un businessman, le premier à professionnaliser à ce point sa pratique, avec notamment l'apport de nombreux sponsors. A l'époque, si les skis paraboliques ne sont pas encore arrivés, les casques non plus ! Ils ne sont pas obligatoires et les bandeaux fluos sont bien plus nombreux. Alberto Tomba y flaire la bonne affaire. Il en fait, chose novatrice pour l'époque, un support publicitaire pour une célèbre marque de pâtes, Barilla.

Fiat ou Fila en font aussi leur égérie, le transformant en homme sandwich mais surtout en homme riche. Une rareté dans le monde du ski d'alors. "Je le reconnais : le bandeau, les lunettes. Je faisais attention à assortir la couleur de la combinaison et celle des chaussures", répondra le showman après sa carrière, fidèle à son image de beau gosse italien et un brin macho. "Je n'ai pas encore de famille, pour le plus grand désespoir de ma maman. Bon, elle espère encore et elle a raison. Mais il y a tellement de femmes… Je plaisante ! Aujourd'hui je suis avec quelqu'un et je suis bien, mais c'est ma vie privée et j'ai appris à la protéger", confiait-il en 2017 à la presse suisse, toujours là pour entretenir la légende de "Tomba La Bomba"... A 59 ans, Alberto Tomba est désormais loin des pistes mais sa présence à la cérémonie d'ouverture promet de rappeler bien des souvenirs aux Italiens et aux fans de ski.