Qui est Déborah Compagnoni, favorite pour allumer la flamme des JO 2026 de Milan – Cortina ?

Déborah Compagnoni, triple championne olympique, est la favorite pour allumer la vasque de Cortina à l'issue de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 de Milan Cortina..

La question passionne l'Italie toute entière mais le suspense est faible : qui d'autre que "La Reine des Dolomites" pour illuminer les Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 ? Déborah Compagnoni est évidemment la grande favorite pour allumer la vasque des JO 2026 à l'issue de la cérémonie d'ouverture, d'autant qu'une première historique attend ces Jeux avec deux vasques distinctes - l'une à Milan sous l'Arc de la Paix, l'autre sur la Piazza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

Si Alberto Tomba apparaît comme l'immense favori à Milan (à moins que la star du tennis Jannik Sinner ne lui soit préféré ?), l'allumage de la vasque de Cortina semble promise à Déborah Compagnoni, l'un des plus beaux palmarès du ski mondial. Deborah Compagnoni laisse en effet près de 30 ans après la fin de sa carrière une trace unique dans l'histoire : c'est la première skieuse alpine à avoir remporté une médaille d'or dans trois éditions différentes des Jeux Olympiques (Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998).

Née à Bormio il y a 55 ans, fille d'un instructeur de ski et guide de montagne, elle incarne l'excellence du sport italien dont elle est d'ailleurs l'une des membres du prestigieux Hall of Fame. Déborah Compagnoni a grandi les pieds dans la neige, explorant les montagnes de Santa Caterina avec son père et son frère. Dans une interview récente, elle confiait son amour de la montagne : "Explorer a toujours été plus important que l'aspect compétitif." Cette approche naturelle du ski l'a pourtant menée vers des sommets inespérés, malgré un parcours semé d'embûches.

Genou brisé, infection rénale... Une carrière en or marquée aussi par les douleurs

À 17 ans seulement, elle décroche l'or en slalom géant aux Championnats du monde junior. Mais un an plus tard commence un calvaire médical qui marquerait toute sa carrière. En 1988, Déborah Compagnoni se brise le genou droit en descente. S'ensuivent quatre opérations supplémentaires, une infection rénale nécessitant une intervention chirurgicale, et en 1990, un blocage intestinal qui manque de lui coûter la vie.

La saison 1991-92 marque le tournant décisif. Elle remporte sa première course de Coupe du monde et devient championne olympique du super-G à Albertville. "C'étaient mes premiers Jeux, et j'ai gagné. Ces Jeux m'ont marqué à jamais ; ils ont changé ma vie", se souvient-elle. "J'ai opéré une transition : d'athlète de l'équipe nationale, je suis devenu une athlète de renommée internationale. Le ski est devenu mon métier."

Pourtant, le lendemain de ce triomphe, le destin frappe encore : une chute en slalom géant endommage les ligaments croisés de son genou. "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais ils vous apprennent à vous relever", explique Deborah Compagnoni dans une interview publiée sur le site du CIO. "À recommencer, à comprendre que vous pouvez encore y arriver, par respect pour tous les sacrifices consentis. En fait, après 92, j'ai fait mes meilleures courses."

Pour préserver ses genoux fragiles, Compagnoni se concentre alors sur les épreuves techniques, géant et slalom. Cette stratégie porte ses fruits : victoire en slalom géant à Lillehammer en 1994, puis à nouveau à Nagano en 1998, où elle décroche aussi l'argent en slalom, ratant l'or de six centièmes seulement. Elle accumule également trois titres mondiaux : deux en slalom géant (1996, 1997) et un en slalom (1997).

Engagée dans la lutte contre les leucémies, ex-épouse de l'héritier de l'empire Benetton

Cortina d'Ampezzo, qui accueillera les courses de ski alpin dames durant ces JO 2026, occupe une place particulière dans son cœur. "J'ai toujours eu un lien très fort avec Cortina, depuis ma plus tendre enfance. J'y ai remporté ma première course importante, les Championnats d'Italie juniors", raconte Déborah Compagnoni. Le 26 janvier 1997, elle y aussi triomphé en Coupe du monde sur l'Olympia delle Tofane : "C'était une piste classique, l'Olympia delle Tofane. J'ai gagné cette fois-là, mais je l'ai aussi dévalée de nombreuses fois en touriste, en vacances à Cortina, avec tant de bons souvenirs."

Son expérience des Jeux Olympiques reste gravée dans sa mémoire. "C'est un lien que je ressens bien plus profondément aujourd'hui qu'à l'époque", confie-t-elle au CIO. "Quand on est athlète, on vit pleinement l'expérience sportive, le défi et la compétition avec d'autres athlètes. Mon attachement aux Jeux Olympiques s'est renforcé au fil du temps."

En 2006, elle avait déjà vécu l'émotion de porter la flamme olympique à Turin : "Ce fut une expérience intense, ne serait-ce que par l'immensité de ce stade rempli à craquer. Être acteur – et non plus simple spectateur – d'un tel moment était incroyable. On pouvait ressentir une énergie inépuisable émanant du public."

Aujourd'hui ambassadrice des JO de Milan-Cortina 2026, Déborah Compagnoni, ex-épouse d'Alessando Benetton fils du fondateur de la marque éponyme, a fondé Sciare per la Vita ODV, une organisation qui collecte des fonds pour la recherche et le traitement des leucémies infantiles. Pour elle, ces Jeux représentent bien plus qu'un événement sportif : "Ces Jeux olympiques peuvent servir de catalyseur social, de moteur de prise de conscience, et apporter énormément, bien au-delà du simple aspect infrastructurel."