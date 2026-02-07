JO 2026 : les Bleus sont maudits, 12e jour sans médaille à Cortina !

C'est une vraie malédiction que vit l'équipe de France à Cortina d'Ampezzo, l'un des lieux de ces JO 2026.

12e jour sans médaille pour l'équipe de France olympique à Cortina ! Rassurez-vous, les Jeux Olympiques 2026 n'ont pas fait un bond dans le futur et nous ne sommes pas en train de vous conter une malheureuse prophétie. C'est hélas un constat ! En laissant un tableau des médailles des JO 2026 toujours vierge samedi soir à l'issue du premier "vrai" jour de compétition des Jeux de Milan - Cortina, les Bleus n'ont fait que poursuivre une bien triste série.

Engagés samedi, les descendeurs Maxence Muzaton, Nils Allègre, Nils Alphand et Alban Elezi Cannaferina, les fondeuses du skiathlon Delphine Claudel, Cloé Pagnier, Julie Pierrel et Léonie Perry ou encore la patineuse de vitesse Violette Braun n'ont fait que skier ou glisser dans les traces de leurs ainés.

Car oui, des JO ont déjà eu lieu à Cortina ! C'était en 1956 et à l'issue des 11 jours de compétition cette année-là, les Bleus étaient rentrés "fanny". 8e de la descente olympique ce samedi matin, Nils Allègre s'est offert un bel accessit, comme Adrien Duvillard en 1956, 4e à quelques centièmes du podium. Une performance que la désormais célèbre FFL (la Fédé de la lose) n'aurait pas reniée...

Alain Giletti, 16 ans, avait d'ailleurs également pris la 4e place en patinage artistique. De quoi vraiment songer à une malédiction... Autres temps, autres chances, les JO ne regroupaient toutefois alors que 24 épreuves et les Bleus n'étaient que 32 athlètes engagés, dont sept femmes, rappelle le comité national olympique, le CNOSF.

Ils sont cette fois bien plus nombreux à concourir aux JO 2026 et les chances seront surtout plus élevées dès dimanche avec le début d'une discipline qui a largement contribué aux dernières moissons : le biathlon bien sûr avec le relais mixte en début d'après-midi. Un sport pourvoyeur de belles émotions et qui n'était pas au programme dans les années 50...

On suivra aussi le jeune patineur de vitesse Thimothy Loubineaud en quête de la première médaille française de l'histoire dans ce sport ou la skieuse Romane Miradoli, véritable outsider en descente.

Mais attention, seule une médaille de la skieuse originaire de Samoëns mettra vraiment fin pour de bon à la malédiction puisque le ski féminin se déroule précisément à Cortina d'Ampezzo cette année, là ou le biathlon se tient à l'autre bout des Alpes italiennes, à Antholz Anterselva alors que le patinage de vitesse est à Milan. Plus qu'à croiser les doigts, à braver le mauvais sort et à stopper la série en songeant à une autre édition des JO. Depuis 1956, l'Italie avait accueilli à nouveau les Jeux d'hiver. C'était en 2006 à Turin et les Bleus avaient alors glané 9 médailles, terminant 10e nation, portés notamment par les exploits d'Antoine Denériaz en descente, mais aussi les titres de Vincent Defrasne et Florence Baverel-Robert en biathlon. Ouf, on espère vous avoir rassuré et on croise les doigts pour dimanche !