Lindsey Vonn aux JO : la vidéo de la terrible chute, 13 secondes de course avant le choc

Malgré une grave blessure au genou, Lindsey Vonn s'est élancée dans la descente des JO 2026 de Milan Cortina. L'Américaine a chuté dès le début de course en heurtant une porte avant d'être évacuée par hélicoptère.

L'essentiel Lindsey Vonn a chuté lors de la descente dames des JO 2026 de Milan Cortina ce dimanche 8 février. La descente a été remportée par l'Américaine Breezy Johnson.

Victime d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche il y a 10 jours à peine, elle visait malgré tout un 2e titre olympique en descente.

Avec le dossard 13, munie d'une prothèse en titane au genou droit depuis son retour à la compétition et d'une attelle au genou gauche pour tenter de maintenir son genou et son tibia, l'Américaine a chuté dès le début de la course en heurtant une porte. Elle a été évacuée par hélicoptère après de longues minutes sur la piste, entourée par les soigneurs.

En direct

13:52 - La soeur de Lindsey Vonn donne de ses nouvelles Présente à Cortina, la sœur de Lindsey Vonn, Karin Kildow, a donné quelques précisions, interrogée par la chaîne américaine NBC. "C'est vraiment la dernière chose que nous voulions voir. Quand ça arrive, on espère immédiatement qu'elle va bien, et c'était effrayant. Quand on commence à voir les brancards arriver, ce n'est pas bon signe. Elle a fait preuve d'une grande audace et elle a tout donné." Karin Kildow a également confirmé que Vonn restait sous évaluation médicale et que la famille n'avait pas plus d'informations à ce sujet. La chute de Lindsey Vonn s'annonce comme l'une des images fortes de ces Jeux Olympiques 2026. 13:06 - Johnson championne olympique de descente, devant Aicher et Goggia On approche de la fin du top 30 de cette descente olympique marquée par la terrible chute de Lindsey Vonn. Sa compatriote américaine Breezy Johnson va s'imposer et glaner l'or olympique devant l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia. 12:58 - La course de Lindsey Vonn aura duré.. 13 secondes C'est le temps entre le départ et la chute de la star américaine... qui portait le dossard 13. Lindsey Vonn a semblé perdre l'équilibre après avoir heurté de plein fouet une porte du parcours tracé sur la piste olympique Olimpa delle Tofane de Cortina d'Ampezzo. Une piste où elle s'était déjà imposée à 12 reprises. 12:56 - Vous pouvez suivre les autres résultats des JO en direct dans notre page spéciale Avant le biathhlon, à suivre en direct sur Linternaute.com, vous pouvez retrouver les résultats de la journée et le skiathlon du ski de fond en direct sur notre page spéciale JO 2026 en direct : 12:50 - Les 24 premières sont passées et le podium semble figé dans cette descente On attend des nouvelles de Lindsey Vonn, évacuée par hélicoptère après sa terrible chute. Les 24 premières concurrentes sont passées et le podium semble s'être dessiné tant les écarts sont désormais importants à l'arrivée. Breezy Johnson va sans doute conquérir le titre olympique devant Emma Aicher et Sofia Goggia. Ce serait une 4e médaille dans ces Jeux pour l'Italie. Côté français, Laura Gauché est 13e, Romane Miradoli est 16e, et Camille Cerutti 23e.

Ce sera hélas l'un des événements et l'une des images fortes des JO 2026 de Milan Cortina. Les images de Lindsey Vonn au sol, criant de douleur après sa chute lors de la descente olympique ce dimanche 8 février, vont hanter ces Jeux Olympiques. Lindsey Vonn a disputé ce dimanche 8 février 2026 la descente dames des Jeux Olympiques avec un corps fortement diminué par une blessure survenue une semaine seulement avant les JO. Le défi semble impensable puisque le verdict semblait clair : rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche. De quoi normalement déclarer forfait...

Mais à 41 ans, Lindsey Vonn, déjà passée par de nombreuses blessures au fil de sa longue carrière, vivait à aux JO de Milan Cortina sans doute son dernier grand défi sportif. Décidée à tout tenter malgré tout, elle s'est lancée dans un véritable quitte ou double. Le sort lui avaiy ajouté une petite particularité : l'Américaine avait hérité du dossard 13, de quoi faire pâlir les superstitieux ! Et elle a chuté après 13 secondes... Ce dossard avait été ajouté à une tenue un brin particulière puisque la championne olympique de descente 2010 était aussi munie d'une atrelle visant à ménager ce genou... même à plus de 100km/h sur une piste de descente olympique qui ne pardonne pas grand chose. Et qui ne lui a rien pardonné !

De quelle blessure souffre Lindsey Vonn ?

Tout a basculé à une semaine du début des JO, à Crans-Montana lors de l'ultime descente de Coupe du monde avant ces Jeux Olympiques 2026. Vainqueur à deux reprises en Coupe du monde cette année (Saint-Moritz et Zauchensee), Lindsey Vonn semblait justement dans une forme olympique et avait retrouvé sa domination. De quoi la placer comme grande favorite de la descente avec l'Italienne Sofia Goggia. Mais le 30 janvier dernier, elle chute dans la descente de Crans Montana. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le forfait semblait inévitable... jusqu'à ce qu'elle annonce sa participation aux JO. Les entraînements ont fini de lever les doutes sur sa participation ce dimanche. Lindsey Vonn souffre-t-elle d'une rupture totale du ligament ? Certains médecins en doutent mais l'Américaine a répondu aux sceptiques sur son compte X : "Haha, merci docteur. Mon ligament croisé antérieur était parfaitement fonctionnel jusqu'à vendredi dernier. Ce n'est pas parce que ça vous paraît impossible que ça ne l'est pas. Et oui, mon ligament croisé antérieur est rompu à 100 %. Pas à 80 % ni à 50 %. Il est complètement détruit."