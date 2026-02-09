Lindsey Vonn aux JO : le verdict sur la blessure, que sait-on de son état de santé ce lundi ? La vidéo

Victime d'une terrible chute dimanche lors de la descente des JO 2026 de Milan Cortina, Lindsey Vonn a finalement été transportée à l'hôpital de Trévise où elle a subi une opération. De nouvelles doivent être communiquées ce lundi mais on en sait déjà beaucoup sur son état de santé.

Comment va Lindsey Vonn ? La question était sur toutes les lèvres en Italie dimanche soir, quelques heures après la terrible chute de la skieuse américaine lors de la descente dames des JO 2026 de Milan Cortina. Victime d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche il y a 10 jours à peine, la spécialiste de vitesse visait malgré tout un 2e titre olympique en descente mais sa course n'a duré que 13 secondes, elle qui portait le dossard 13.

Munie d'une prothèse en titane au genou droit depuis son retour à la compétition et d'une attelle au genou gauche pour tenter de maintenir son genou et son tibia, Lindsey Vonn a chuté dès le début de la course en heurtant une porte sur une trajectoire intérieure trop tendue. Le déséquilibre a été immédiat et la chute inévitable. Après de longues minutes sur la piste, entourée par les soigneurs, et alors qu'on l'entendait crier sur toutes les télévisions mondiales, elle a finalement été évacuée par hélicoptère après de longues minutes sur la piste, entourée par les soigneurs.

Dimanche soir, l'équipe américaine avait indiqué que Lindsey Vonn avait été admise en soins intensifs. C'est de l'hôpital de Trévise que sont finalement venues des nouvelles plus précises. L'établissement indique dans un communiqué qu'elle "a subi une intervention chirurgicale orthopédique pour stabiliser la fracture de sa jambe gauche".

Et ce lundi ? La presse italienne, comme le célèbre journal sportif La Gazzetta Dello Sport, a donné la chronologie de la prise en charge de Lindsey Vonn. Après avoir été admise aux urgences de Cortina, la championne olympique de descente 2010 a été héliportée à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise, "conformément au protocole olympique pour les athlètes en cas de blessure grave", précise le quotidien italien.

C'est donc à Trévise que les médecins ont décidé d'une intervention chirurgicale, comme confirmé dans le bulletin médical publié par l'hôpital dans la soirée. " L'athlète a été admise à l'hôpital et prise en charge par une équipe multidisciplinaire. Cet après-midi, elle a subi une intervention chirurgicale orthopédique pour stabiliser la fracture de sa jambe gauche." Si Lindsey Vonn suit la procédure habituelle, elle devait passer la nuit en observation dans une unité de soins intensifs. Selon la presse italienne, un nouveau communiqué sur son état de santé doit être publié ce lundi à midi.

La chute terrible de Lindsey Vonn a fait le tour du monde, la vidéo du direct

Ce sera hélas l'un des événements et l'une des images fortes des JO 2026 de Milan Cortina. Les images de Lindsey Vonn au sol, criant de douleur après sa chute lors de la descente olympique ce dimanche 8 février, vont hanter ces Jeux Olympiques. Lindsey Vonn a disputé ce dimanche 8 février 2026 la descente dames des Jeux Olympiques avec un corps fortement diminué par une blessure survenue une semaine seulement avant les JO. Le défi semble impensable puisque le verdict semblait clair : rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche. De quoi normalement déclarer forfait...

Mais à 41 ans, Lindsey Vonn, déjà passée par de nombreuses blessures au fil de sa longue carrière, vivait à aux JO de Milan Cortina sans doute son dernier grand défi sportif. Décidée à tout tenter malgré tout, elle s'est lancée dans un véritable quitte ou double. Le sort lui avaiy ajouté une petite particularité : l'Américaine avait hérité du dossard 13, de quoi faire pâlir les superstitieux ! Et elle a chuté après 13 secondes... Ce dossard avait été ajouté à une tenue un brin particulière puisque la championne olympique de descente 2010 était aussi munie d'une atrelle visant à ménager ce genou... même à plus de 100km/h sur une piste de descente olympique qui ne pardonne pas grand chose. Et qui ne lui a rien pardonné ! Visiblement trop ambitieuse sur cette trajectoire tendue, plus haute que ses premières adversaires, Lindsey Vonn a été déséquilibrée par un contact trop important avec la porte avant de chuter violemment.

De quelle blessure souffrait Lindsey Vonn avant cette descente ?

Tout a basculé à une semaine du début des JO, à Crans-Montana lors de l'ultime descente de Coupe du monde avant ces Jeux Olympiques 2026. Vainqueur à deux reprises en Coupe du monde cette année (Saint-Moritz et Zauchensee), Lindsey Vonn semblait justement dans une forme olympique et avait retrouvé sa domination. De quoi la placer comme grande favorite de la descente avec l'Italienne Sofia Goggia. Mais le 30 janvier dernier, elle chute dans la descente de Crans Montana. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Le forfait semblait inévitable... jusqu'à ce qu'elle annonce sa participation aux JO. Les entraînements ont fini de lever les doutes sur sa participation ce dimanche. Lindsey Vonn souffre-t-elle d'une rupture totale du ligament ? Certains médecins en doutent mais l'Américaine a répondu aux sceptiques sur son compte X : "Haha, merci docteur. Mon ligament croisé antérieur était parfaitement fonctionnel jusqu'à vendredi dernier. Ce n'est pas parce que ça vous paraît impossible que ça ne l'est pas. Et oui, mon ligament croisé antérieur est rompu à 100 %. Pas à 80 % ni à 50 %. Il est complètement détruit."