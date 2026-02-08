Lindsey Vonn aux JO : une tenue très particulière ? Sa blessure, l'heure de sa descente et les dernières infos

Avec sa blessure au ligament croisé du genou, Lindsey Vonn se lance dans un défi fou ce dimanche lors de la descente des JO 2026 de Milan Cortina. Voici toutes les infos pour ne rien manquer de sa course.

Ce sera l'un des événements des JO 2026 de Milan Cortina. Lindsey Vonn s'apprête à disputer ce dimanche 8 février 2026 la descente dames des Jeux Olympiques avec un corps fortement diminué par une blessure survenue une semaine seulement avant les JO. Le défi semble impensable puisque le verdict semblait clair : rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche. De quoi normalement déclarer forfait.

Mais à 41 ans, Lindsey Vonn, déjà passée par de nombreuses blessures au fil de sa longue carrière, vit à Milan Cortina sans doute son dernier grand défi sportif. Décidée à tout tenter malgré tout, elle s'est lancée dans un véritable quitte ou double. Le sort lui a ajouté une petite particularité : l'Américaine a hérité du dossard 13, de quoi faire pâlir les superstitieux ! Ce dossard sera ajouté à une tenue un brin particulière puisque la championne olympique de descente 2010 sera aussi munie d'une atelle visant à ménager ce genou... même à plus de 100km/h sur une piste de descente olympique qui ne pardonne pas grand chose. Lire l'article DIRECT. JO 2026 : Vonn, Klaebo, biathlon, une journée de folie attendue, les résultats

De quelle blessure souffre Lindsey Vonn ?

Tout a basculé à une semaine du début des Jeux, à Crans-Montana lors de l'ultime descente de Coupe du monde avant ces Jeux Olympiques 2026. Vainqueur à deux reprises en Coupe du monde cette année (Saint-Moritz et Zauchensee), Lindsey Vonn semblait justement dans une forme olympique et avait retrouvé sa domination. De quoi la placer comme grande favorite de la descente avec l'Italienne Sofia Goggia. Mais le 30 janvier dernier, elle chute dans la descente de Crans Montana. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le forfait semblait inévitable... jusqu'à ce qu'elle annonce sa participation aux JO. Les entraînements ont fini de lever les doutes sur sa participation ce dimanche. Souffre-t-elle d'une rupture totale du ligament ? Certains médecins en doutent mais l'Américaine a répondu aux sceptiques sur son compte X : "Haha, merci docteur. Mon ligament croisé antérieur était parfaitement fonctionnel jusqu'à vendredi dernier. Ce n'est pas parce que ça vous paraît impossible que ça ne l'est pas. Et oui, mon ligament croisé antérieur est rompu à 100 %. Pas à 80 % ni à 50 %. Il est complètement détruit."

Lindsey Vonn peut-elle gagner une descente des JO avec une telle blessure ?

A 41 ans, Lindsey Vonn est revenue à la compétition et est sortie de sa retraite sportive dans l'optique de ces JO 2026. Elle avait coché le rendez-vous des JO pour une raison particulière : la piste de Cortina, l'Olympia delle Tofane, lui a souvent souri en Coupe du monde avec 6 victoires en descente et 6 en Super-G. C'est donc sa piste fétiche mais elle est exigeante, trop pour un corps aussi diminué ?

Gagner paraît difficilement concevable mais quelques précédents méritent d'être pris en considération. Tout d'abord, ses deux entraînements ont été plutôt convaincants. Certes l'Américaine semble limitée sur certains mouvements, peine à prendre autant la position de recherche de vitesse qu'habituellement mais elle est dans le coup au niveau du chrono : 3e de l'entraînement samedi à 37 centièmes seulement du meilleur temps. Attention, les temps sont à prendre avec des pincettes. L'Italienne Sofia Goggia par exemple semble avoir beaucoup de marge. Il n'empêche que Lindsey Vonn semble dans le rythme des meilleures.

Des sportifs ont aussi déjà concouru avec ce type de blessure. Le Français Pierre Vaultier est même devenu champion olympique de snowboardcross en 2014 avec une rupture du ligament croisé. Mais il avait eu deux mois pour s'y préparer entre sa blessure et la compétition et le snowboard ne présente pas tout à fait les mêmes caractéristiques physiques que le ski alpin au niveau des mouvements du genou. Son attelle au genou pour limiter les mouvements et éviter que le tibia ne se déboite suffira-t-elle ? Pour le chirurgien Bertrand Sonnery-Cottet interrogé par L'Equipe, le défi, fou, n'est visiblement pas impossible : "Je mettrais une pièce sur elle, elle est au-dessus et avec son mental... A mon avis, elle va finir championne olympique".

A quelle heure est la descente de Lindsey Vonn ?

Le départ de la descente est prévu à 11h30 ce dimanche. La Suissesse Malorie Blanc sera la première à partir et ouvrira le portillon avec son dossard n°1. Lindsey Vonn s'élancera avec le dossard 13 soit normalement aux alentours de 11h55 à midi. Sa compatriote Breezy Johnson, meilleur temps du dernier entrainement et dossard 6, sera partie avant elle, de quoi lui donner de précieuses indications. La Française Romane Miradoli partira avec le dossard 19.