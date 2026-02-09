Super Bowl 2026 : la victoire des Seahawks, règlement de compte entre Trump et Bad Bunny au halftime show, le résumé

La 60e édition de la finale du championnat de football américain s'est déroulée dimanche 8 février au Levi's Stadium de Santa Clara en Californie avec un show encore une fois grandiose.

Le Super Bowl 2026 a tenu toutes ses promesses. Sur le terrain, dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, cette 60e édition a marqué les esprits.

Sur le terrain, les favoris de la finale, les Seahawks, ont impressionné pour remporter ce Super Bowl. Avec une défense considérée comme la meilleure de la NFL, les Seahawks ont bloqué l'attaque des Patriots qui n'ont absolument rien pu faire pour s'incliner 29-13. Dépassé, Drake Maye a trop peiné et a perdu des ballons importants, condamnant la performance des Patriots (1 interception, 2 fumbles). La ligne offensive n'a pas été bonne non plus avec des défenseurs adverses qui sont venus lui mettre la pression (6 sacks)

Le MVP du Super Bowl

Kenneth Walker III a été le joueur le plus en vu côté Seahawks et a assez logiquement été élu MVP de ce 60e Super Bowl. Le joueur s'est montré très efficace au sol (135 yards en 27 courses) et en réalisant deux réceptions (26 yards). Notons qu'il est devenu le 8e coureur à être élu MVP du Super Bowl. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 1998, lorsque Terrell Davis.

Un show à la mi temps de Bad Bunny qui a provoqué la colère de Donald Trump

Bad Bunny a occupé la scène lors du fameux halftime show du Super Bowl 2026 avec une performance particulièrement soignée sur le plan visuel et narratif. L'artiste portoricain a transformé la pelouse en décor inspiré de son île natale, recréant un village vivant entre salon de beauté, vendeurs ambulants et joueurs de dominos.

Si on entre dans les détails, un couple s'est marié au milieu du show (Bad Bunny a servi de témoin). Lady Gaga et Ricky Martin ont fait une courte apparition. Jessica Alba, Cardi B et Pedro Pascal ont été aperçus au milieu d'une troupe de danseurs et les écrans géants du stade ont également affiché la phrase : " La seule chose plus puissante que la haine, c'est l'amour". Le président américain a d'ailleurs rapidement réagi sur son réseau Truth Social, dénonçant un spectacle qu'il a qualifié " d'affreux ". "C'est un affront à la grandeur de l'Amérique, s'est-il empressé d'écrire sur ses réseaux sociaux sitôt le show terminé. Personne ne comprend un mot de ce que ce mec raconte, et sa danse est dégoûtante, en particulier pour les jeunes enfants. C'est une gifle dans le visage de notre pays" a lancé le président.