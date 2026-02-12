DIRECT. Ski aux JO 2026 : la meilleure chance de Miradoli, les résultats du Super-G

Après la 4e place de Nils Allègre mercredi, le Super-G dames des JO 2026 a lieu ce jeudi et représente la plus grande chance de médaille chez les dames avec Romane Miradoli.

Français engagés Le Super-G dames est au programme ce mercredi aux JO de Milan - Cortina. Après la 4e place de Nils Allègre au Super-G messieurs de ces JO 2026 mercredi, le clan français espère ouvrir son compteur en ski alpin avec Romane Miradoli dans son épreuve de prédilection. La Française occupe la 4e place de la Coupe du monde de Super-G derrière l'Italienne Sofia Goggia, la Néo-Zélandaise Alice Robinson et l'Américaine Lindsey Vonn, forfait après sa terrible chute en descente. De quoi rêver de podium pour Miradoli ? Mercedi, le Suisse Franjo Van Allmen s'est offert une troisième médaille d'or dans ces Jeux de Milan Cortina, devançant l'Américain Ryan Cochan Siegle déjà en argent dans cette discipline aux JO de Pékin. Marco Odermatt termine 3e et offre une nouvelle médaille à la Suisse, soufflant le podium pour 3 petits centièmes au Français Nils Allègre, 4e du classement final.

Dernières mises à jour

11:32 - Malorie Blanc ouvre ce Super-G 1'24"65 comme premier chrono de référence pour la Suissesse Malorie Blanc, vainqueur récemment du Super-G de Crans-Montana. 11:22 - Du brouillard à Cortina Ce Super-G dames s'annonce très ouvert. Les conditions météo avec du brouillard persistant ne vont pas aider les skieuses au départ. Malorie Blanc va ouvrir ce Super-G à 11h30 11:14 - Pas de chance pour les Françaises au tirage au sort Romane Miradoli n'a pas hérité d'un dossard idéal pour ce Super-G des JO en tirant le n°15 alors qu'elle aurait pu hériter d'un dossard autour du 6 à 10. Pas de chance donc si l'on se fie aux conditions d'hier à Bormio qui avaient davantage souri aux petits dossards. Ce Super-G dames a toutefois lieu sur une piste différente à Cortina et le brouillard pourrait rebattre les cartes. Camille Cerutti et Laura Gauché partiront juste après, avec le dossard n°16 et le n°17. 11:04 - Le départ du Super-G dames est prévu à 11h30 Ce Super-G dames se dispute à nouveau sur la piste Olimpia Delle Tofane de Cortina d'Ampezzo.

Le programme du ski alpin aux JO 2026

Chez les messieurs, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Samedi 7 février 2026 : Descente. 1. Van Allmen (SUI), 2. Franzoni (ITA), 3. Paris (ITA).

Lundi 9 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) : 1. Nef-Van Allmen (SUI), 2. Kriechmayr-Feller (AUT), 2. Odermatt-Meillard (SUI) ex-aequo.

Mercredi 11 février 2026 : Super-G à 11h30.

Samedi 14 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Lundi 16 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Chez les dames, voici le programme et les résultats des cinq épreuves au programme du ski alpin aux JO 2026 :

Dimanche 8 février 2026 : Descente. 1. Johnson (USA), 2. Aicher (ALL), 3. Goggia (ITA).

Mardi 10 février 2026 : Combiné par équipe (une descente et un slalom) à 10h30 et 14h. 1. Raedler-Hueber (AUT), 2. Weidle-Aicher (ALL), 3. Wiles-Moltzan (USA).

Jeudi 12 février 2026 : Super-G à 11h30.

Dimanche 15 février 2026 : Slalom Géant à 10h et 13h30.

Mercredi 18 février 2026 : Slalom à 10h et 13h30.

Attention, le programme des épreuves de ski alpin aux JO 2026 est celui prévisionnel. Il peut être modifié en raison de la météo.

Quels sont les Français engagés en ski alpin aux JO 2026 ?

La sélection a été rude avec seulement 8 billets chez les hommes comme chez les dames. Un faible quota qui a coûté sa place à Alexis Pinturault au profit du jeune Alban Elezi Cannaferina auteur de son premier podium en Coupe du monde juste avant les JO 2026.